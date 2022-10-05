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國慶連假屏東市避雍塞　施工路段報恁知

▲台一線施工替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台一線施工替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶3天連假，屏東警分局針對可預期的返鄉出遊人潮嚴陣以待，今(5)日公布轄內景點周邊停車資訊，規劃了交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。

▲台一線施工替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台一線施工替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東市著名景點停車資訊：
一、 屏東縣民公園：汽車：
1、 由和生路(台1線)來，停放附設小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)。
2、 由屏東工業區來，停放於工業六路附設小汽車停車場。
3、 由復興路（台27線）來，停放於台糖街路邊停車場。

機車：
1、 由復興路/復興南路（台27線）來，停放於附設機車停車場。
2、 由屏東工業區來，停放於工業六路附設機車停車場。
3、 由台糖街來，停放台糖街路邊機車停車場。

二、 屏東勝利星村：園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場、以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場，另有周邊替代停車場可供停放；而機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。

另外「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0專案」目前麟洛鄉施工路段進行到台1線400K+500至402K+600處，其中屏東市民生路東路與瑞光路口至麟洛鄉中山路與民族路口之間路段實施夜間(19-07時)施工，其餘路段連假期間不停工，

屏東警分局提醒民眾，如有行經施工路段，可提早改道行駛替代道路：瑞光路＞香楊路＞成功路＞民族路，以避免塞車耽誤行程，影響出遊興致。

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