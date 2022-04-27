屏東分署5／3法拍　東山河社區泳池健身房俱樂部二拍底價1.6億

▲近縣民公園持分土地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於5月3日辦理「123拍賣會」，其中最受矚目的物件是屏東市縣民公園附近一筆133坪土地，拍賣義務人4分之1的持分，一拍底價為320萬元。

▲東山河泳池。

屏東分署說，義務人17年前投標鄉公所道路排水改善工程，經屏東地院判決認定義務人有借牌予圍標集團陪標的情形，高樹鄉公所發函向義務人追繳14萬元押標金未果，案件移送屏東分署執行。

這筆土地座落於占地9公頃縣民公園附近靜巷，縣民公園是台灣第一處以工業遺構為核心的複合水岸廊道，近年囊括各項國際建築大獎，該區土地後市看好。該土地有部分被第三人搭建的木造鐵皮屋頂倉庫佔用，餘為空地，使用分區是第二種住宅區，拍定後上面的抵押權設定會塗銷。

而這次動產皆為二拍，出價達原一拍底價一半即可將法拍物件帶回家。最受法拍素人喜愛的新古機車有2部，車齡僅3～4年，另外還有客貨車3部，以及三信商銀股票308股、慶云公司股票1000股。屏東分署以往動產拍賣時間在下午，為分散人潮特地與不動產法拍時間錯開，動產改為上午拍賣。

蛋黃區不動產精選物件還有東山河社區地下室泳池健身房俱樂部，二拍底價為1億6656萬元，目前無人使用，面積高達2697坪且產權完整，適合大型健身房或賣場進駐，另還有一筆座落屏東市自由路商圈的空地持分，鄰近安和醫院、星巴克與西堤，二拍總價為109萬元6000元，現搭鐵皮車棚供停車使用中。還有內埔、林邊與里港的鄉村區乙種建築用地、牡丹的原住民保留地、春日的森林區林業用地可考慮。

近日疫情嚴峻，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在5月2日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。

欲購買動產者，可於5月3日當天上午9點半先到分署觀覽標的，10點至10點半持證件領取號碼牌，10點半進行動產喊價；不動產拍賣另有開放現場投標，下午2點半至3點可投標單，下午3點於拍賣室進行不動產開標。欲競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！