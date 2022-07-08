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2022屏東馬拉松賽　即日起報名至8／11

▲2022屏東馬拉松賽即日起報名 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲2022屏東馬拉松賽即日起報名 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府辦理「2022屏東馬拉松」將在10月16日上午6時於屏東縣民公園起跑。今年賽事路線經殺蛇溪、屏菸1936文化基地、復興公園及彩虹自行車道等，讓選手用雙腳體驗不同的地景之美。

▲2022屏東馬拉松賽即日起報名 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

縣府表示，為展現活力朝氣的屏東，2022屏東馬拉松結合城市美學、在地特色、文化傳承及運動城市的理念，將屏東推廣給全台各地的路跑好手，進而活絡全民運動風氣及推展地方觀光，讓參加者 「跑進屏東，感受屏東」。

2022屏東馬拉松為了讓每位跑者體驗不同的南國風情，今年的賽道圍繞在縣民公園周邊，讓5公里組及11公里組的選手感受舊糖廠與自然的融合，沿著殺蛇溪水岸一路往屏菸1936文化基地邁進。21公里組及42公里組則會讓民眾體驗屏東的山、海及小鎮，賽道途經彩虹自行車道，順著單車鐵道及單車國道，吹著秋日涼風，踏踩出不同的屏東。

今年以屏東馬拉松專屬品牌LOGO來做標誌，整體視覺與物資設計融入了屏東縣民公園與復興公園的景點，並透過普普藝術的靈感創作，勾勒出全新風格。

2022屏東馬拉松即日起至8月11日報名；參賽民眾在早鳥報名與首日瘋報名的民眾，還有機會獲得屏東專屬文創商品「淘氣猴抱枕」與「淘氣猴文青帆布袋」等多項創意周邊產品。報名可洽「全統運動報名網」；報名網址為https://ctrun.tw/1016。

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