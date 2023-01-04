王浩宇曝「他」種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

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王浩宇曝賴清德種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇直言，就是賴清德種下現在台南現在嚴重的分裂問題。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期台南政治圈風波不斷，受到外界高度關注。前桃園市議員王浩宇4日就在臉書發文表示，「真話不好聽，但總有人要說」，直言就是副總統賴清德種下現在台南現在嚴重的分裂問題，建議賴清德恐怕得先解決自己家鄉的問題，否則幾個案子如果在2024選前爆發，民進黨要怎麼選？

針對台南近日的風波，王浩宇以「真話不好聽，但總有人要說」為題發文表示，賴清德不是個壞人，是個擇善固執的好人，在理想上有很多他欣賞的堅持，而且做事非常努力、認真，這是賴清德的人格特質，但他指出，賴清德在台南執政時敵我意識過於分明，在黨內把自己人、非自己人分得太清楚，好的壞的一刀切下。當時把民進黨一刀兩半的下場，種下現在台南現在嚴重的分裂問題。他直言，雙方的鬥爭，衍伸背後跟無黨籍勢力結合的種種問題，「再不解決就是下次把台南送給國民黨」。

王浩宇認為，正在全台跑透透幫別的縣市解決問題的賴清德，恐怕得先用自己副總統的高度解決自己家鄉的問題，否則幾個案子如果在2024選前爆發，民進黨要怎麼選？

王浩宇提到，「團結都不一定會贏，2024如果不團結我們一定輸」，他表示，即將代表民進黨參選總統的賴清德，這次整合黨內的挑戰恐怕比過去更嚴峻，要如何透過溝通協調整合黨內派系，如何讓總統蔡英文的支持者願意支持，將會是賴清德最大的課題，他也期待看到賴清德的努力。

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