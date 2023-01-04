台南正副議長涉賄選被交保　「相信兩人清白」議員：盼公布真相

▲針對台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉案議長邱莉莉等6名議員被裁定交保，台南市議員周嘉韋希望檢調能儘速查明公布事實真相，還當事人清白，以免干擾政治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南地檢署大動作搜索偵辦台南市正副議長賄選案，議長邱莉莉等6名議員被裁定交保，台南市民進黨新科議員、律師周嘉韋指出，希望檢調儘速查明公布真相，還當事人清白，以免干擾政治。

周嘉韋指出，台南市正副議長選舉涉及賄選案，檢調專案小組從3日上午7時30分至4日清晨，這麼長的時間係對相關人的訊問是疲勞轟炸，希檢調能多多注意被訊問人身心狀態。周嘉韋指出，交保並不一定是有罪，有時是檢調偵辦過程的一種手段，後續還是要看檢調進一步對案情釐清，才能判斷事實真相，他相信議長邱莉莉、副議長林士展等民進黨相關人員不會做賄選的事、希望檢調、社會大眾能還他們清白。

周嘉韋強調，台南地檢署大動作兵分26路進行搜索，可能掌握一些資訊，但這樣除會影響賴清德副總統2024年的選舉布局，也會影響民進黨2024年總統及立委選舉，他希望檢調能儘早查明案情並公布，以免因檢調的偵辦干擾政所有的政治。

據了解，檢方訊後4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保；前民進黨中執委郭再欽及被搜出800萬現金的楊志強（曾任市議會無黨聯盟顧問團長、圓山企業集團總裁）則向法院聲請覊押禁見。另名涉案人林士傑未到案。