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華夏航空客機「擋風玻璃破裂」返航！網傳遭鳥擊　驚悚現場照曝

▲▼客機疑因鳥擊致機頭擋風玻璃破裂　緊急折返杭州機場無人員傷亡。（圖／翻攝自微博）

▲客機疑因鳥擊致機頭擋風玻璃破裂，緊急折返杭州機場。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

原定從杭州飛往內蒙古包頭的華夏航空客機，1月3日起飛時因機頭的擋風玻璃破裂，需折返杭州蕭山國際機場。華夏航空已證實事件，機組人員和旅客未有傷亡。至於是否因被鳥擊導致擋風玻璃破裂，華夏航空熱線工作人員表示，尚不清楚。目前，具體情況還在了解中。

據《橙柿互動》報導，1月3日下午，有網友發布影片稱，華夏航空G54064次航班起飛時因鳥擊導致外層風擋破裂，返航至杭州蕭山國際機場。

航班出行服務APP「飛常准」裡看到，該航班在起飛後的飛行軌跡。同時，網上也有網友發出了疑似涉事飛機的截圖。

3日晚上11點20分，華夏航空熱線回應，此次涉事航班為華夏航空G54064次航班，「我這邊顯示的是因飛機故障導致航班取消，飛機故障顯示的是擋風玻璃破碎需要返航。」

該工作人員說，目前本航班旅客每人會有200元（人民幣，下同）的補償（除嬰兒外），另外可以安排住宿。

工作人員表示，同時，本次返航航班旅客可以選擇全額退款，也可以選擇更改行程，「我查了一下，明天航班應該是沒有，最早的一趟是5日的一趟航班，也是從上午11點55分起飛，下午14點50分達到。」

據了解，此次涉事航班為華夏航空G54064次航班，機型為DRJ-900LR，該航班本是從3日中午12點左右於杭州蕭山國際機場起飛，下午2點40分降落至包頭東河機場。

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