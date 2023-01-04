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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投縣立委補選由林明溱出戰？地方人士：關乎林家政治香火

▲▼林明溱說明南投行刑式槍殺案記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲南投縣前縣長林明溱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者游宗樺／南投報導

隨著許淑華當選南投縣長，其立委職缺將在3月4日補選，民進黨徵召蔡培慧態勢逐漸明確，而國民黨儘管由秘書長黃健庭密訪南投，要求林儒彬、宋懷琳與游顥這次禮讓前縣長林明溱參選，但這場選舉關乎到林家家族政治，林明溱父子態度影響著國民黨的決定。

據親近林明溱的消息人士透露，林明溱與林儒彬的家庭會議將會召開，是因為林明溱期望兒子林儒彬能盡快當上立委，並在8年之後接棒許淑華角逐南投縣長，延續林家政治命脈。此外，8年後的立委遺缺，不排除讓新科議員林儒暘接上。但由於林儒彬民調表現不如預期，且宋懷琳選過縣長，初選知名度較高，游顥又是青年形象，導致林儒彬佔下風，林明溱評估要延續政治衣缽，除非林儒彬不想參選。

該人士指出，林明溱多次提醒林儒彬要認真選舉，民調一定要贏過游顥與宋懷琳，但林儒彬有他的選舉想法，所以林明溱一直在拜託以前的樁腳，但效果卻不明顯。而林明溱與林儒彬很早得知，國民黨中央秘書長曾請林儒彬來說服林明溱參與選戰，但相關人士仍在評估，要他參與2023年補選或是2024年大選，關乎林儒彬經營的時間長度，更要看林儒彬有無決心來接班。

此外，目前地方上有若干質疑聲音，若2023年補選是由游顥或是宋懷琳出線，選輸後2024年林儒彬不一定能選贏蔡培慧。倘若林明溱能出戰打贏2023年，林儒彬還能否拿下2024年的區域立委，或是2024年由游顥或宋懷琳來選，黨中央能否讓林儒彬進入不分區立委的安全名單。

相關人士指出，林明溱考量2次選舉都要花費許多資源，也都是場場硬仗，打輸了恐怕影響自己聲望，林儒彬對家族政治延續的決心十分重要，在在成為林家政治命脈能否延續的關鍵。

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