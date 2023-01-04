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多圖／倒數4天！陳其邁車掃救吳怡農　農婦搖旗嗨翻

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲陳其邁今天上午首度陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農展開第三天車隊掃街活動，邀請代理黨主席陳其邁，全力拉抬選情，不少「農婦」們一大早就前往出發地點搖旗吶喊。陳其邁笑說，他對吳怡農非常有信心，吳嘗試樹立一種新的選舉文化，值得民眾期待及支持。

吳怡農今天上午啟動第三天車隊掃街，除了代理主席陳其邁陪同外，包括黨籍立委陳靜敏、前市議員張茂楠、市議員張文潔、陳怡君、顏若芳、王世堅均與會力挺。

▼不少民眾在路邊搖旗為吳怡農加油打氣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者呂晏慈攝）

▼陳其邁今天上午陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

陳其邁會前接受媒體聯訪時表示，他對吳怡農的選情有信心，大家這一路可以看得到，吳怡農嘗試樹立一種新的選舉文化，也不打口水戰、不抹黑，實實在在腳踏實地的做事情，民進黨歷經敗選後，包括檢討、對台北市立委補選提出最優秀的候選人。

陳其邁說，吳怡農非常年輕，有豐富的學養，希望過去支持民進黨的台北市民，應該可以看得出來：吳怡農在面對選擇的時候非常堅定，選擇國家整體發展，不會三心兩意，也不會進行抹黑或口水戰，「他是一個優質的候選人，值得大家的期待跟支持。」

吳怡農說，今天特別謝謝陳其邁主席的陪同，5周前他接到電話，並接獲民進黨徵召參選，非常感謝陳給予機會，以及現場所有夥伴、戰友們一路以來的支持和陪伴，在選舉最後幾天，非常感謝陳撥空過來，要一起向選民打招呼，拜託大家禮拜天出來投票。

有趣的是，除了不少「農婦」們上午就前往出發地集合，在路邊排排站搖旗吶喊，陳其邁接受媒體聯訪期間，還有路過的民眾認出陳其邁，驚呼「是陳其邁欸！」顯見高人氣。

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

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