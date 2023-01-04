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快訊／南投立委補選　民進黨徵召蔡培慧「擱拚一次」

▲▼民進黨中常會＆「終結黑金贏回正義」 記者會 蔡英文 江聰淵 徐定禎 蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蔡培慧投入南投縣立委補選。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選將在3月4日投票，民進黨中常會4日下午通過徵召蔡培慧參選，將對戰國民黨南投縣前縣長林明溱。蔡培慧表示，為了南投、為了共同的家鄉，思考了很久，決定承擔起這個責任，為南投「擱拚一次」。

民進黨發言人謝子涵說明，中常會依照「南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」規定，以及2022年12月21日第五次中執會決議辦理，經協調小組徵詢、協調及綜合評估後再度協調，有意參選人為黨內團結，同意共推蔡培慧為民進黨補選提名候選人，會中並依中執會的授權，通過「2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選徵召人選案」。

對此，蔡培慧表示，非常感謝黨內同志為南投凝聚團結意志，為家鄉南投的發展而努力，本是她從政以來不變的初衷，必定全力以赴，距離投票只有2個月，已加足馬力衝刺，努力贏得鄉親認同蔡培慧服務的熱忱。

蔡培慧表示，她出身南投偏鄉、心在南投，不論是921重建期間，亦或踏入政壇，深切感受鄉親渴望會做事、有能力、不分黨派，真心只為南投發展的政治人物，尤其，縣長選舉結束後的感恩謝票，許多鄉親的不捨與惋惜，都來自於大家對南投未來的憂心，蔡培慧在審慎思考後，經共同討論，非常感謝黨中央及地方黨內同志的支持，決定由蔡培慧代表民進黨參選本次南投第二選區的立委補選。

蔡培慧表示，南投沉痾已久、百廢待舉，林前縣長擔任過立委及縣長，大肆造空橋建高塔的工程，並沒有為地方帶來顯著的經濟收益，相反的，南投縣的發展長期停滯，造成人口外移、產業蕭條，這些都是蔡培慧念茲在茲迫切重振的目標。

蔡培慧不諱言，選舉過程要消耗的人力、物力、財力，對來自偏鄉、沒有豐厚金脈的蔡培慧而言，每一項是莫大的壓力，但為了南投、為了共同的家鄉，思考了很久，她決定承擔起這個責任，為南投「擱拚一次」。

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