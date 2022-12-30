檢調選後查高端內線交易！　趙少康火大：民進黨的臉比想像中更醜惡

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

士林地檢署偵辦高端疫苗公司涉內線交易、及其母公司基亞生技涉非常規交易等案，發現有高端內部人涉漏消息供親友買賣股票，檢調昨兵分16路搜索基亞公司及嫌疑人住居所，約談基亞董事長張世忠等18人到案。對此，中廣董事長趙少康轟，「選前不辦，選後才大動干戈」，有用嗎？潮水退了才知誰沒穿泳褲，選後才對高端搜查，民進黨的臉比想像中更醜惡。

士林地檢署昨晚大動作兵分16路，搜查高端及母公司基亞涉嫌內線交易案，趙少康指出，選舉都過了這麼久，檢調現在才查，如果選前搜查，搞不好民進黨4個縣市只剩下2個縣市，「選前查高虹安、林姿妙查得這麼急迫、急急如律令，卻對高端、對台南黑金、88發槍擊、經發局長貪污案，都視而不見，按兵不動」，直到選後，外界指責壓力扛不住了，才做做樣子去查察，這樣的檢調如何讓人信服？

趙少康氣憤表示，他早在去年6月10日就要求檢調應該詳查高端股票內線交易疑雲，當時他說高端解盲能否成功及何時召開重訊說明會公告解盲結果，外人根本難以得知，但從那兩天高端開盤即跳空漲停的情況看來，顯然有人有內線消息。之後高端股價從30幾塊變400多塊，市值30幾億變800多億，斑斑可考，如此明確證據，檢調不查就是不查，硬是拖到選後才來查。

「過了這麼久才查，內線交易的證據，早就湮滅灰飛了，現在馬後炮才查有用嗎？」趙少康轟，涉案人不是無保請回，就是3、50萬交保，最後會不會有結果？倒底玩真、玩假做做樣子的？他很懷疑。「我們大家就盯著眼睛看，看看最後查出個什麼結果。看看檢調敢不敢給蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌難看？」。

