「沒有要獵巫」恩恩爸批監院41頁調查報告走鐘　只求還原81分真相

▲恩恩爸認為監察院的調查方向走鐘。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

記者翁子皓／新北報導

監察院27日公布恩恩案調查結果，糾正衛福部與新北市府的6大疏失。恩恩爸看完41頁的報告後，昨（29）日深夜在臉書發文，痛批監察院的調查方向走鐘，表示自己訴求，是想在弄清楚消失的81分鐘，每分每秒每個經手的權責單位在做什麼，而不是要「獵巫基層警消或防疫人員」。

恩恩爸在讀完監察院的調查報告後，在臉書上貼出報告，並用黃色螢光筆將其中一段標記出來「新北市政府就『機關職責』而言，於本案緊急送醫之行政程序、行政效能上確有諸多應予改善之缺失，相關兩局處未能有效聯繫，應予檢討。惟該府消防與衛生機關第一線處理人員長期肩負防疫重責，又查本案錄音譯文顯示，該等人員接獲進線後已進行處理，醫學專家於本院諮詢時認為，尚難對『個人』課以念失之責。新北市政府允應確實檢討改善執行面相關問題，避免爾後再生類此案例。」

▲日前監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）

恩恩爸表示，他想用力、大聲的說，監察院的調查方向走鐘了，恩恩爸指出，他的訴求與陳情，都是旨在弄清楚消失的81分鐘，每分每秒每個經手的權責單位在做什麼，最終釀成81分鐘的悲劇，然而，這部分新北市府一直不肯公開提供給他。

恩恩爸又說，他未曾抱怨，也未曾說過，早了81分鐘，恩恩一定救的回來，但為何監察院的報告，卻是用這樣的角度去評斷並做結論，他強調，沒有人要獵巫基層警消或防疫人員。最後，恩恩爸表示，他只懇求做到還原81分鐘的一分一秒，把時序證據整理清楚，這樣就夠了。

網友看完恩恩爸的發文後，留言力挺表示「監察院如果也只是虛應故事，就省省吧」、「我也看了，覺得避重就輕」、「監察院令人失望，下一步呢」、「監察院只是給個交代而已，沒有真的要查的意思」。