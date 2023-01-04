台南市警局大動作調整人事　42名「二線三星警官」職位大風吹

▲台南市政府警察局調整42名二線三星警官的職位。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁子皓／台南報導

台南市政府警察局今（4日）公布人事調整，警方表示，由於現有第六序列(二線三星)主管有職缺及現階段治安、交通工作需要，因此對42名二線三星警官職位進行調整，並將在本月6日上任。

台南市政府警察局表示，應現有第六序列(二線三星)主管職缺及現階段治安、交通工作需要，經台南市警局方局長邀集副局長、督察長、刑事警察大隊、公共關係室及人事室等單位主管召開人事甄審委員會，依適任人員之品德操守、陞遷積分、工作表現及職務歷練等通盤檢討，希望能使各員能適才適所，提升台南市整體治安、交通工作效能。

詳細調整名單為:

永康分局偵查隊隊長邱緯賓

第四分局偵查隊隊長李政憲

新營分局偵查隊隊長蔡志成

刑事警察大隊偵查第三隊隊長陳德明

第二分局偵查隊隊長冷澤泉

第六分局偵查隊隊長吳俊諺

白河分局偵查隊隊長劉文棋

刑事警察大隊偵查第六隊隊長胡義忠

善化分局偵查隊隊長潘志偉

刑事警察大隊偵查組組長魏志紜

第三分局偵查隊隊長林威廷

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長蘇毓翔

刑事警察大隊偵查第五隊隊長林文祺

資訊室警務正（支援刑事警察大隊）黃志成

麻豆分局偵查隊隊長蔡鳴峻

玉井分局偵查隊隊長鄭琮霖

刑事警察大隊預防組組長郭若萱

刑事警察大隊偵查第二隊隊長柯景祥

第三分局保安民防組組長許振昌

新化分局保安民防組組長潘惟立

第五分局保安民防組組長顏嘉良

玉井分局保安民防組組長林正義

防治科查尋管理股股長陳正忠

佳里分局偵查隊隊長吳業昌

新化分局偵查隊隊長劉清友

刑事警察大隊偵查第一隊隊長陳志偉

刑事警察大隊專員胡益源

第六分局交通組組長黃筱寧

交通警察大隊綜合組組長趙昭樹

交通警察大隊事故處理組組長蔡念臻

第六分局保安民防組組長陳志卿

善化分局保安民防組組長陳錦華

玉井分局督察組組長徐海平

歸仁分局督察組組長王冠雄

第二分局督察組組長江俊億

佳里分局督察組組長吳東嶸

第三分局督察組組長林晏民

交通警察大隊督察組組長王森雄

新化分局督察組組長陳建宏

第二分局交通組組長陳俞成

第五分局交通組組長林貴蘭

交通警察大隊行政組組長翁偉力