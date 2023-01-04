　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德Sam Bankman-Fried，SBF。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛瑞德否認所有指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）3日到曼哈頓聯邦法院，否認詐欺FTX投資者與掠奪存款。負責審理佛瑞德案件的法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）將審判日期定為10月2日，但也說有可能提前或延後1至2天審判，若所有指控罪名成立，佛瑞德最高將面臨115年刑期。

綜合外電報導，年僅30歲的佛瑞德被控非法轉移FTX客戶大量資金，用於購買大量房地產，以及用於政治獻金、在旗下避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）進行高風險交易。對此，他3日出庭時否認有罪，他的律師柯恩（Mark Cohen）代為宣布，「他否認所有指控」。

佛瑞德否認指控後，卡普蘭和律師與檢方討論相關審判程序。卡普蘭設定4月份讓辯方律師提出質疑指控有效性的證據，並讓檢方進行回應，議案定於5月18日舉行。

助理檢察官賽遜（Danielle Sassoon）估計審判過程可能需要一個月的時間，政府會盡快將數十萬份證據移交給辯方律師。此外，她先前指出，佛瑞德已把部分資金轉移至外國監管機構，因為佛瑞德認為外國會比美國更寬容。卡普蘭據此裁定禁止佛瑞德取得或轉移任何FTX的加密貨幣及資產。

柯恩堅持佛瑞德個人並沒有經手任何資產，而且任何轉出至外國監管機構的資產，都是在巴哈馬當局的要求下進行。

卡普蘭將審判日期定為10月2日，最快可能9月底進行。外媒估計辯方會在未來10個月內改變抗辯理由，這在官司期間經常發生，但若佛瑞德最終全數指控都被定罪，最高將面臨115年刑期。

ET快訊
IG網紅女大生「荒淫裸拍」讓人夫吻鮑　正宮氣炸竟免賠
宋逸民月收「7位數奉獻金」後卻踢人！　前教友怒：當國稅局都基
快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保、郭再欽聲押
長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看　1.2萬紳士空中
冷空氣潰流！過年前恐大降溫　鄭明典：可能再次負北極振盪
百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛
丟丟妹凌晨發聲：拿得起，放得下！　換髮型重出江湖「當一個瀟灑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1年蒸發1兆美元！蘋果市值跌破2兆　投資人更憂心

百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛

FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

「人肉砲彈」影片曝！機車竊賊高速自摔　射向一桌3男

影片曝！小孩手戳進眼窩　媽慘叫眼球「爆」出來

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

白宮：美國與南韓計畫應對北韓核武攻擊

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

27歲和尚拿刀「自斷陰莖」！血濺滿地還狂笑　超毛畫面嚇壞醫護

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣開支還稅於民

1年蒸發1兆美元！蘋果市值跌破2兆　投資人更憂心

百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛

FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

「人肉砲彈」影片曝！機車竊賊高速自摔　射向一桌3男

影片曝！小孩手戳進眼窩　媽慘叫眼球「爆」出來

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

白宮：美國與南韓計畫應對北韓核武攻擊

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

27歲和尚拿刀「自斷陰莖」！血濺滿地還狂笑　超毛畫面嚇壞醫護

紅雀14轟外野手確定加入日本隊　日網友熱議「肉體美」

「TOYOTA新休旅實車」首次現身！尺碼介於Corolla Cross、RAV4

太硬有問題！睪丸彈性像「鐵蛋」　自摸3步驟檢查

C羅曝加盟原因！唯一戰勝世界冠軍阿根廷成引力　非退役準備

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

啦啦隊女神上空遮兩點！旗袍挖洞「驚見下半身走光」　大尺度照瘋傳

C羅披新球衣亮相！　駁沒人要：歐洲和美國一堆俱樂部想簽我

NVIDIA發表RTX 40系電競筆電　效能大翻倍但功率只需三分之一

快訊／台南市正副議長涉賄　邱莉莉50萬交保！郭再欽、楊志強聲押

22歲小姑不穿內衣同床老公　人妻狂怨「三人行」！卻被公婆嫌難搞

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

國際熱門新聞

生活費只有700元！他啃顧客剩骨果腹

跨年煙火「射在她衣服上」　2寶媽被炸死

和尚拿刀自斷陰莖！血濺滿地還狂笑

瑞士外交部示警台灣交通「具攻擊性」

小孩手戳眼窩　媽眼球「爆」出來影片曝

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

百年首見！美眾院新議長難產　麥卡錫遭自己人杯葛

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

俄入侵近一年　烏軍稱已收復40%失土

機車賊自摔變「人肉砲彈」影片曝　射向一桌3男

日本最節省女孩一餐花台幣16元　15年買3棟房

白宮：美與南韓計畫應對北韓核武攻擊

跨年夜摩天輪爆炸　62遊客受困121m高空

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

更多熱門

相關新聞

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

一名參與準備工作的人士今天告訴路透社，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄預料13日就會在華盛頓會面。這將是岸田上任以來首度在白宮出席美日領袖會談。

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

美股2023「首次交易日」道瓊開高

美股2023「首次交易日」道瓊開高

特斯拉「魔鬼坡」翻車全毀　2童奇蹟似毫髮無傷

特斯拉「魔鬼坡」翻車全毀　2童奇蹟似毫髮無傷

推特財務狀況多糟？員工：廁所衛生紙也不給

推特財務狀況多糟？員工：廁所衛生紙也不給

關鍵字：

FTX佛瑞德Sam Bankman-Fried加密貨幣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

1800億「每人領不到1萬」！　學者喊：要排富

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

1800億紅包藏後患！學者示警1情況　四口之家恐一次吐4萬

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面