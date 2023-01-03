推特財務狀況有多糟？　總部廁所又髒又臭！連「衛生紙」也不給了

▲推特（Twitter）財務狀況不甚理想，員工爆料公司廁所沒人掃，連衛生紙也不給。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年10月以440億美元完成推特收購後，大刀闊斧整頓公司，大幅削減營運成本，甚至解雇了舊金山總部的清潔人員。外媒引述員工爆料，如今推特辦公室充斥著外送食物的廚餘味和體味，廁所變得又髒又臭，也沒有提供衛生紙，員工只好自己從家裡帶衛生紙來公司如廁用。

▲馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體平台推特後大刀闊斧改革，財務狀況目前仍未好轉。（圖／路透）

馬斯克接管推特後調整內部組織結構和開源節流，為削減營運成本，大舉裁員近75%，取消中午免費供餐，還把推特總部大樓裡的家具、廚房用具等所謂「不需要的東西」賣掉賺錢。2022年聖誕節前3周推特總部外聚集著一群抗議的清潔工和工友，他們聲稱遭無預警解雇也沒有資遣費。一名在推特工作10年的清潔工更表示，馬斯克團隊的人告訴他，機器人終將取代人類清潔工。

然而，打掃機器人至今都沒出現。《紐約時報》在12月29日一篇報導中引述2名內部員工說法稱，紐約辦公室的清潔人員和10名保全警衛前一周都被解雇，舊金山總部的清潔工當月罷工要求加薪後，也全數遭到開除，這使得辦公室一片混亂，清潔打掃服務基本上已經中斷，廁所變得很髒，部分員工不得不自己從家裡帶廁紙來辦公室使用。

另外4名在職或前員工則表示，舊金山總部大樓有4層樓被關閉，所有員工現在都集中在2個樓層一起辦公，由於人們擠在更狹窄的空間裡，吃剩的外送食物氣味和體味一直揮散不去。

▲推特位於加州舊金山的總部辦公大樓，據稱已經沒有清潔工提供打掃服務。（圖／路透）

據《紐時》採訪知情人士指出，推特已經停止支付西雅圖辦公室的租金，導致該據點隨時可能面臨被驅逐的風險，舊金山總部辦公室的租金也拖欠了好幾個星期。《彭博》先前就報導，房東Columbia Reit已於12月29日向舊金山法院提出告訴，以追討高達13萬6250美元（約台幣437萬元）的租金。

馬斯克12月曾在推文中，將推特公司比喻為一架「引擎著火、控制失靈、高速向地面俯衝」的飛機，還說因為廣告景氣低迷加上債務支付等成本增加，推特預計在2023年出現約30億美元的負現金流，「這就是為什麼我在過去5周以來瘋狂地削減成本。」

推特在美國時間12月28日一度發生全球大當機，各地用戶反映無法登入，監測網站Downdetector估計，至少超過1萬名用戶受到影響。推特官方並沒有解釋當機原因，不過有3名熟悉公司設備的人士透露，推特先前關閉了位在加州沙加缅度（Sacramento）的數據中心「SMF1」，而那裡的設備原本可以在其他數據中心故障時提供備份，協助排除問題。