PTT鄉民宴5周年「台菜二世祖」又被公審　臉書疑遭出征關閉

▲「台菜二世祖」當年在奉天宮辦桌，舉辦鄉民宴，讓批踢踢鄉民好嗨。（圖／吉米丘授權使用）

記者林彥臣／綜合報導

當年因為討論台灣的婚禮辦桌文化，霸氣舉辦鄉民宴的辦桌總鋪師「台菜二世祖」，因為「高雄場」鄉民宴的菜色不如預期，成為被許多PTT鄉民攻擊的對象。日前又有網友在鄉民宴5周年的時候，在臉書留言嘲諷，「台菜二世祖」也不客氣的留言回嗆，再度引發鄉民怒火，現在臉書疑似遭到出征而關閉。

鄉民宴分別在2017年12月22日舉辦台北場，以及在2018年1月20日舉辦高雄場，有人日前在台北場舉辦5周年之際留言表示，「五周年簽到」、「請問臉盆豬腳能下單嗎」、「原來人還在哦」。

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▲▼「台菜二世祖」在臉書上回應網友的嘲諷，被鄉民截圖。（圖／翻攝自PTT）



對此「台菜二世祖」表示，「笑死都五周年了還在提」、「你要出錢出力嗎？沒錢只會當酸民，我原諒你，反正你連豬腳跟豬蹄膀都傻傻分不清楚了，我還跟你這種人計較那麼多幹嘛」。相關對話，都遭到網友截圖。

「台菜二世祖」的回應疑似引發眾怒，並且遭到出征，現在臉書頁面已經關閉。

▲「台菜二世祖」舉辦鄉民宴，讓許多鄉民來到現實世界共襄盛舉。（圖／吉米丘授權使用）



2017年因為PTT八卦板討論婚禮辦桌「低俗悶熱又不衛生」引發一連串回應，「台菜二世祖」在討論串當中留言反駁並發下豪語，「1萬的單有龍蝦、石斑、大草蝦、鮑魚佛跳牆等海鮮料理，而等價飯店的單有什麼？光把一份炸湯圓當作菜來上，就不知道被我們甩到哪裡去了，要戰菜色飯店敢嗎」

「台菜二世祖」後來也應鄉民要求，與父親「阿水師」從屏東北上在台北奉天宮盛大舉辦，吸引超多網友揪團捧場，參加的網友每人需交付1300元。12道大菜包括，五福喜臨門、鮑魚海鮮羹、清蒸大石斑、龍蝦舞沙拉、鰻魚香米糕、藥膳土雞湯、原味大草蝦、時令水果盤、鮮活上紅蟳、唐朝一品封、東港蝦丸湯、甜蜜綠豆蒜。

▲鄉民宴高雄場舉辦前，「台菜二世祖」喊出菜色升級，所以讓許多網友相當期待。（圖／翻攝自PTT）



2018年的1月，「台菜二世祖」於高雄金獅湖再開99桌，每桌1.1萬、菜色還升級，邀大家共襄盛舉。當年菜單包括五福喜臨門（烏魚子、蒲燒鯛魚腹、五味龍腸、油雞腿、生魚片）、鮑魚海鮮羹、清蒸大石斑、龍蝦鮮沙拉、紅蟳香米糕、精緻水果盤、鱘龍魚火鍋、原味大草蝦、和風帆立貝佐鮮蔬沙拉、藥膳土雞湯、唐朝一品封、綠豆蒜湯圓等12道大菜及甜點。

雖然菜色相當豐富，但沒飲料的問題仍引起許多鄉民不滿，不禁吐槽，「從小到大還沒吃過要自己帶飲料的辦桌」

▲其實鄉民宴的菜色相當豐富，但赴宴鄉民抱怨，付一千多塊還沒飲料喝。（圖／翻攝自PTT）



「台菜二世祖」對此表示抱歉，「有人跟我建議的點是，沒飲料應該提早跟大家告知，這樣到場時可以順便帶，不用再跑去外面買。以後如果沒有飲料贊助廠商的話，我也一定會把桌菜的預算加入飲品費用，這點我昨天有跟高雄場許多鄉民朋友告知。」

此話一出，似乎再度引燃網友怒火，「飲料還要廠商贊助，丟不丟臉？」、「辦桌拉贊助真的臉皮要夠厚，不知道的人還以為是在做慈善」。不過「台菜二世祖」當時仍然強調，會持續努力把缺失改善，「讓大家看到辦桌活動永續發光發熱。」