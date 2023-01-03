是現金！飛「1國家」直接爽領3000元　鄉民喊衝：在收行李了

▲帛琉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

位於西太平洋的島嶼國家的帛琉擁有豐富海洋資源，牛奶湖、水母湖等都相當有名，從台灣出發，只要4小時就能抵達。值得一提的是，稍早帛琉觀光局發文表示，自今（2023）年1月4日起至3月31日止，只要持中華民國（台灣）護照，就可以領取美金100元，且是現金。

粉專「帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau」稍早發文，直呼「迎接2023年旅遊新賀禮！」今年1月4日起至3月31日止，旅客只要持有中華民國（台灣）護照，即可在抵達帛琉國際機場出關後，至機場大廳帛琉觀光局櫃台領取美金100元（約新台幣3071元），且為現金，「希望能增加旅客在帛琉品嚐當地美食和購物的樂趣」。

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▲帛琉觀光局送旅遊新賀禮。（圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

消息一出，讓網友直喊，「這個台灣口頭禪要出現了『真假』？！」粉專也大方回應「系金ㄟ（是真的）」。

其他網友也紛紛回應，「好棒喔！去過一次帛琉，很美，這樣好心動呀」、「快打我2巴掌，這不是真的吧」、「我差點以為是詐騙粉絲專頁」。PTT上也有不少網友表示，「好猛」、「領現金」、「好，在收行李了」；但也有網友表示，「但是現在機票還是貴」、「現在的機票不便宜吧」。