童喊「你手長得很噁心」！身障男30字樂觀原諒...引2萬人淚讚

▲原PO手指因職業傷害造成殘缺。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

樂觀面對自己的缺陷、原諒他人的無禮，是非常需要勇氣且偉大的。一名男子三年前因職業傷害，導致手部和其他人長得不一樣，日前他遭不認識的孩子喊「你的手長得很噁心」，身障男雖然有點嚇到，但寬容的態度引2萬人按讚。

一名身障男子在臉書社團「爆怨公社」中發文，表示自己三年前因職災而遭機器削掉4根手指，並用2根腳趾來彌補手部，因此他的手和別人的不一樣。他指出日前於超商買完東西結帳時，卻遭不認識的孩童對他喊「你手長得很噁心」。

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他表示，「雖然早就準備好被說這種話，但當下完全沒辦法反應 」，小孩家長應該也是嚇到了，所以沒道歉，就趕快離開。雖發生這種事，但他仍樂觀說，「現在對於身障的教育真的很成功，3年才讓我遇到一個孩子對我這樣說」。

貼文曝光超過2萬人按讚，許多暖心網友留言鼓勵，「最後一段，讓人感覺你是一個溫柔又大氣的人」、「不要想太多，有些小孩心思少根筋，有些小孩心思較細膩，不過家長教育仍然失敗，沒有對孩子機會教育一下」、「孩子有嘴無心，你很棒了」、「那個孩子心智不成熟，不要跟不懂事的人計較」、「樂觀豁達的您，可以無懼的面對往後一切，加油，您很棒」。

對於網友表示，「小孩子不會說謊，或是還不知道哪些話不能說」，原PO則大氣表示「家長看起來也是嚇到啦，應該沒想到自己的孩子這麼敢說話」、「我的想法也是這樣，講話很直」。