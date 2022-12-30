遊客丟洋芋片餵食「動物園鬣狗」　他糾正遭嗆！網友見1舉動更怒





▲斑點鬣狗是可愛又有個性的反差萌動物。（圖／台北市立動物園提供）

記者施怡妏／綜合報導

台北市立動物園非洲動物區住著一對斑點鬣狗，平時常在離遊客面較遠的位置活動，日前有網友帶小孩到動物園，結果看到男遊客對著鬣狗喊小白，甚至還朝著鬣狗丟洋芋片，他當下傻眼，請對方不要餵食動物，這樣的行為很沒水準，結果對方居然回罵他「你才沒水準」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，帶著自家小孩到動物園，逛到鬣狗區時，碰巧看到一組1男2女2女童的遊客，其中男遊客不斷朝著鬣狗喊「小白！小白！」甚至還丟洋蔥口味的洋芋片給鬣狗食用，原PO看見這一幕傻眼了，「想了想還是跟對方講，請不要這樣餵食動物，很沒水準」。

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礙於對方沒有回應，原PO也就直接走了，「但沒想到走沒幾步，對方其中一女就大叫『用看得才沒水準吧！』，我真不懂她幹嘛罵自己」。事後他跟園方反應，希望可以積極處理，至少在鬣狗區多加上圍網；對於遊客的行為，他無奈嘆，「一樣是家長，怎麼這種人也配當父母」。

▲原PO糾正遊客，卻被反嗆。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，不少網友也紛紛罵道，「猴子區跑出來的吧，他聽不懂你的話」、「動物園很多啊，全區禁菸，還是很多抽菸的父母」、「可能平常都被這樣餵食，不知道人類不是這樣吃東西」、「是該通知園方有動物跑出來啦」、「語言不同應該無法溝通」、「沒事，他們等等就回去台灣獼猴區了」。

另外，不少網友從原PO貼出的照片看到，男遊客居然在全區禁菸的動物園抽菸，「是我看錯嗎？動物園不是都禁菸嗎？那位拉著孩子推車的先生是在抽菸？」「拉小孩在禁菸區抽菸，真他X的好身教，這種家庭長大的小孩未來令人堪憂」、「叫他把洋芋片撿起來並罰錢，以及負擔動物檢查費用，禁入動物園10年，如果抽菸那更誇張，全部是小孩子，還敢這樣太過分」。

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