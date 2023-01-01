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結帳被小孩說「手長得很噁心」　身障男吐真心話

一名身障男在結帳買東西時，一個孩子看見他的手對他說「手長得很噁心」讓他當下無法反應。（圖／翻攝爆怨公社）

▲一名身障男在結帳買東西時，一個孩子看見他的手對他說「手長得很噁心」讓他當下無法反應。（圖／翻攝爆怨公社）

圖文／CTWANT

一名身障男在結帳買東西時，一個孩子看見他的手對他說「手長得很噁心」讓他當下無法反應，而家長則是直接把小孩抱回車上離開，沒有一句道歉，不過身障男的態度相當寬容，不少網友看到後紛紛讚賞。

一名身障男在臉書《爆怨公社》發文透露，日前在結帳買東西時，遇到一名孩童看到他的手，直接對他說「手長得很噁心」，他坦言雖然早有心理準備會被說這種話，但他當下仍完全沒辦法反應，「他的家人應該也是嚇到，直接把小孩趕快抱回車上離開」。原PO透露，這種情況是他3年來第一次遇到，並表示「現在對於身障的教育真的很成功，3年才讓我遇到一個孩子對我這樣說。」

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貼文曝光後，立刻引起熱議，有網友留言緩頰「小孩子不會說謊，或是還不知道哪些話不能說」、「感覺小孩是無意的，也就直話直說而已」，原PO也回應「我的想法也是這樣，講話很直」、「（家長）看起來是嚇到啦，應該沒想到自己的孩子這麼敢說話」。

也有其他網友認為「身教真的很重要，希望那位家長經過這次的事情回家可以好好跟孩子教育！自己也要心態調整！不是只有嚇到，而是要當下教育孩子」、「如果我的孩子直接這樣說，我會代孩子道歉」、「家長應該機會教育」。

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