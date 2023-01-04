領年終犒賞自己！網友熱議超值花法　省荷包又把錢變成喜歡的樣子

▲準備領年終獎金了，你想好要如何犒賞自己了嗎？（圖／記者廖婕妤攝）

消費中心／綜合報導

「你今年幾個月？」每到年底，大家最感興趣的話題之一，不外乎就是年終獎金領多少，不只科技業、服務業、金融業等各行業要被拿出來殘酷比較，上班族聚在一起，也難免忍不住想試探一下隔壁同事，但先別管這些了，打開帳戶看到多了一筆錢進來就是開心，荷包厚了，人笑了，心花也開了，這時候可以大方把錢錢變成喜歡的樣子，不用像平常一樣猶豫個老半天，因為謝謝辛苦工作一整年的自己就是最好的理由！

年關近了，除了等著吃尾牙抽大獎，也準備要領期待已久的年終獎金，這時候就不要客氣了，餐點薯條飲料都加大，吃飯再加顆滷蛋或來份燙青菜，加倍奉還的好好對自己。每年此時，「大家都怎麼犒賞自己」、「年終都怎麼花」成為社群討論最熱門文章，網友的好奇發文，釣出一票人熱烈聊起慶祝發錢的方法，有部分人打算乖乖存起來，作為孝親金、小孩學費、繳保險、房貸、車貸等用途，也有的已經想好要當作旅遊基金、買股票、換3C家電、做醫美…等，雖然年終還沒到手，但清單已經先列好，就有人說「想心一橫把觀望快一年的包拿去結帳」。而像是「領到再想」、「還沒想好」的人也不少，甚至是直呼「好難決定 想做的事跟想買的東西都太多了」。

▲vivo X90 5G新旗艦拍照錄影功能再升級，有網友準備換拿新機，等著在過年時開箱。

拿到年終想好好犒賞自己，但又不想亂花錢，精打細算做好功課很重要，尤其現在很多東西都漲價，一不注意，「小朋友」就會噴不少，只是現代人普遍忙碌，沒有時間到處比價，有網友特別分享自己的血拼法，線上購物直接攻略一個網站，例如momo購物網年貨節已經網羅好各式各樣高CP值好物，價格優惠搭配網站好康，逛一輪買下來，荷包省也賺了好多回饋，而且新貨上架速度快，可以早買早享受。

像是才剛在台上市開賣的vivo X90系列5G新旗艦，主鏡頭採用蔡司光學鏡頭及蔡司T*鍍膜，X90 Pro更是選擇1吋感光元件，攝影力再升級，隨手就拍出專業人像、美美生活照、網美自拍照，影像超越想像之外，還是搭載聯發科與高通的雙晶片影像旗艦手機，強大的拍照錄影功能打中網友的心，再加上新機首發送運動耳機、隨身咖啡機、隨身音響、螢幕險等市值$9,388多項早鳥好禮，決定新機就換這一支，正好過年快到了，一家人團圓聚在一起、出遊走春，可以開箱拍好拍滿全家福的照片，拍下新年新氣象。

▲年終獎金拿來換大電視，追起劇來更過癮。

明年農曆春節來得特別早，又一次連放10天，很多人已經在規劃要去哪玩，難得休這麼多天，當然是要趴趴走玩到飽，不過也有人打算待在家耍廢，把平常忙到沒空看的戲劇一次追完。為了過癮追劇，一位網友說要把年終拿來換台大電視，雖然雙11、雙12過了，但還好有年貨節，換家電也很好買，不用萬元就能入手「JVC 50型4K HDR連網顯示器」，超高清影像看了就是帶勁，享受臨場感與真實感帶來的視聽震撼。

尤其是全球首台LG電子跨刀合作，JVC這台顯示器搭載了WebOS 22最新電視系統，不僅介面操作直覺簡單，輕鬆編輯建立自己喜歡的平台風格，還支援授權認證的Netflix、Disney+，無論美劇、日劇或韓劇，手握設計符合人體工學的飛鼠遙控器，手指動一動或AI語音用說的，即可隨選隨看，且能一鍵開啟Youtube、4K Netflix觀賞最新熱門影片，想看第四台也能立即切換。因為全機三年保固不縮水，到府安裝也不加價，買再賺3%MO幣，該網友說他已經等不及要搶下單，把家庭客廳升級為劇院。

▲最近律動機話題很夯，可以趁網購低價促銷買來全家人一起用。

把年終投資在健康上，也是網友熱議慰勞自己的方式之一，除了上健身房，也有選擇買台運動器材放在家裡，想動就動甩掉身上肉肉，讓自己沒有偷懶的藉口。最近律動機話題很夯，主要是運動兼按摩，在高頻率強力震動下，人跟著動起來，同時又達到放鬆效果，儘管有網友還是想知道「到底該不該買」，得到的評價也很兩極，但買過的人很推薦，還說連阿嬤都用得很開心，例如口碑評價、募資破億的iNO太空人垂直律動機，具有7種頻率、3種智慧模式，可以站著律動做全身或局部肌力訓練，也可以坐著邊看劇邊舒緩腿部，變成一台美腿按摩機，不管是愛運動、不好動、懶得動，或是長輩、上班族，都能調整適合自己的模式，一機多用很划算。由於momo有獨家活動價$13800，還有好禮三選一，想下手的人準備買來自己用，也有人要孝敬爸媽的，希望提升他們運動量，又不用擔心對關節造成壓力。

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▲學會斷捨離再加善用收納箱，就能打造整齊乾淨的居家空間。

另有網友選擇把年終拿來打造整齊俐落的居家空間，認為與其花大錢找人裝潢裝修，不如先來個斷捨離，動手清掉堆積角落、久久沒用的東西，再挑選實用好看的收納箱，整理收拾一番，家裡變乾淨了，住起來舒適，心情也神清氣爽。momo購物網站上收納箱搭配年貨節做狂降3折起活動，其中發現ONE HOUSE五開門貨櫃收納箱這款主打超大容量收納，五開門設計好輕鬆拿取，又附有小滑輪方便移動，結構穩固不用擔心變形垮掉，整體來說很符合需要，一次3入也只要$1,699，因此趁低價優惠趕緊買回家，希望能把東西收得有條不紊，在年前除舊佈新。

▲像洗衣球這類民生日用品，趁特價囤貨最划算。

對於沒有要特別買什麼東西的人，則是看家中有沒有缺衛生紙、洗衣精哪些日用品，年終就撥一些出來貼補家用，算是很實在的用法。只是現在物價什麼都漲，荷包不想大失血，網友大推momo購物網年貨節一定要逛，以回購率超高的Persil寶瀅洗衣球來說，標榜具有百萬去污因子洗淨泛黃、醬料等各種污漬，洗後有德國科技48小時持續抑菌、30天持續清香，而且丟一顆就搞定，不用再算要倒多少容量，是很多家庭主婦或洗衣小白的最愛，現在70入x2包活動價$869，買到現省近530元，換算一顆只要6塊多，直說要把半年份或一半份囤起來。除了洗衣球，Persil寶瀅全館6折起促銷，還有滿999折100、滿1299送護色1L、滿1688送168mo幣，讓網友喊著要買爆。

▲上momo購物網年貨節邊逛邊看，可以用便宜價格買到心儀已久的禮物，笑呵呵迎接新的一年。（圖／ETtoday）

這一年來辛苦打拼，對自己好一點是應該的，上momo購物網年貨節邊逛邊看，可以用便宜價格買到心儀已久的禮物送給自己之外，想要省上加省，更要把這一招學起來，就是在活動期間每天上去簽到或是在指定日期下單還會享有超多優惠！這邊幫大家整理了必買攻略，1/1～1/15天天簽到、戳戳樂搶mo幣、下單抽$88,888大紅包；1/9～1/15天天搶福袋；1/11限定滿額送麥當勞滿福堡、不限金額消費送6%回饋，而且偷偷跟大家說只要在3/31以前刷momo卡，筆筆都享有5%回饋無上限，千大品牌最高10%回饋無上限，讓年終獎金花得值得，笑呵呵迎接新的一年。

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