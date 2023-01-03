氣溫驟降！　北榮桃園分院提醒民眾正視心血管健康

▲氣溫驟降！張皓智醫師提醒民眾正視心血管健康。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日來，氣溫驟降，是心血管疾病好發的季節。臺北榮民總醫院桃園分院心臟內科張皓智醫師3日指出，日前一位年約七十歲、不抽菸也無慢性疾病的阿嬤，如同日常於社區內參加活動，活動到一半突然感覺到胸悶不適、冷汗直流，經緊急送醫後，診斷竟為急性心肌梗塞。

在立即為阿嬤安排心導管檢查後，發現心臟最重要的左前降支完全阻塞，所幸阿嬤及時就醫，經由心導管緊急行氣球擴張術及血管支架置放術之後，症狀及時獲得緩解。術後經過藥物治療及心肺復健，目前也已恢復正常生活。

▲臺北榮總桃園分院設有心導管室及完備儀器，可提供冠狀動脈疾病的及時診斷及治療。（圖／北榮桃園分院提供）

張皓智醫師表示，根據衛福部統計資料顯示，心血管疾病每年造成的死亡人數遠超過癌症奪走的人命。心血管疾病最常見的是急性心肌梗塞，此疾病肇因於供應心臟氧氣的冠狀動脈阻塞，而導致氧氣和養分無法輸送到心肌細胞，造成心臟肌肉組織永久受損壞死，需要盡快以藥物及心導管介入來改善冠狀動脈之血流。

現代人的生活型態伴隨工作壓力大、抽菸、少運動、外食等因素，導致罹患心血管疾病的年齡越來越輕，因此心導管的檢查與治療也越發重要。心導管是以直徑約二至三毫米之細管，由橈動脈或股動脈進入動脈系統內，並於冠狀動脈入口注射顯影劑攝影。可即時確認冠狀動脈是否有阻塞之情形，若有明顯阻塞情形，可以氣球擴張術及血管支架置放術將狹窄病灶處撐開，以達到疏通血管之功效。

該院院長盧星華表示，臺北榮總桃園分院具有完備的心臟血管檢查設備，自2016年建置了心導管中心，採用與醫學中心同等級的儀器設備，不僅能提供緊急心導管的及時治療，也可常規執行更為精細的介入性檢查，讓桃園民眾、高齡的榮民、榮眷在地就能獲得高品質的醫療，便利地享有心臟科完善的醫療服務。