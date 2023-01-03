女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男生是「長髮控」，若是另一半突然把頭髮剪短，會怎麼樣呢？一名網友就說，女友本來留著一頭及腰長髮，未料日前對方竟為了3萬元，突然剃成光頭，讓他覺得無法接受，直說「一點都不值得」。但文章曝光後，網友紛紛表示「女友的頭髮關你什麼事」，還有人跪求連結，說「我也想剃了」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，和女友交往一段時間了，對方原本留著一頭柔順的及腰長髮，看起來非常可愛。不過女方上周竟然沒有說一聲就直接剃成光頭，「理由是她在網路上看到徵求願意剃光頭的女生模特兒，並將剃頭過程做成影片，然後有3萬元的酬勞」。

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原PO不滿表示，女友剃光頭之前完全沒有告知，且剃光才拿3萬元，「一點都不值得」。他也說，看到女友光頭的模樣嚇了一大跳，完全不能接受，雖然這段時間有假髮頂替，但從光頭留回長髮還是要很長一段時間，不禁氣得直說「真的很傻眼」。

但不少網友看到文章後，紛紛表示「這麼喜歡長髮不會自己留哦？人家的頭髮人家有自主權啦」、「留長頭髮的時候也沒見你給對方3萬，現在在那邊嘰嘰歪歪什麼？」「頭髮是她自己的，說真的她想怎樣你也管不著」、「你是喜歡女朋友還是喜歡頭髮？」「那是她的頭髮，跟你一點關係都沒有」、「3萬不錯啊，而且又不是長不出來了」、「她頭髮的長度為何要由你來決定？」「我相信你給她3萬塊，她就不會剃頭了喔」、「怪就怪你自己沒本事給她3萬啊」。

也有其他人說，「值得，哪裡還有可以剃」、「哪裡還有剃光頭可以賺3萬的？我也要賺，是我也會要欸，可以戴假髮啊，爽爽賺」、「搭個版問，有人需要男光頭模特兒嗎」、「男生的長髮剃光有3萬嗎？連結給我」、「剃光頭能領3萬喔，我也要」、「不要說你女友了，有3萬拿，連姐都想剃」。