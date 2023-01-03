　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

▲▼剪髮,理髮,剪頭髮,髮廊,設計師,造型,髮型（圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男生是「長髮控」，若是另一半突然把頭髮剪短，會怎麼樣呢？一名網友就說，女友本來留著一頭及腰長髮，未料日前對方竟為了3萬元，突然剃成光頭，讓他覺得無法接受，直說「一點都不值得」。但文章曝光後，網友紛紛表示「女友的頭髮關你什麼事」，還有人跪求連結，說「我也想剃了」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，和女友交往一段時間了，對方原本留著一頭柔順的及腰長髮，看起來非常可愛。不過女方上周竟然沒有說一聲就直接剃成光頭，「理由是她在網路上看到徵求願意剃光頭的女生模特兒，並將剃頭過程做成影片，然後有3萬元的酬勞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不滿表示，女友剃光頭之前完全沒有告知，且剃光才拿3萬元，「一點都不值得」。他也說，看到女友光頭的模樣嚇了一大跳，完全不能接受，雖然這段時間有假髮頂替，但從光頭留回長髮還是要很長一段時間，不禁氣得直說「真的很傻眼」。

但不少網友看到文章後，紛紛表示「這麼喜歡長髮不會自己留哦？人家的頭髮人家有自主權啦」、「留長頭髮的時候也沒見你給對方3萬，現在在那邊嘰嘰歪歪什麼？」「頭髮是她自己的，說真的她想怎樣你也管不著」、「你是喜歡女朋友還是喜歡頭髮？」「那是她的頭髮，跟你一點關係都沒有」、「3萬不錯啊，而且又不是長不出來了」、「她頭髮的長度為何要由你來決定？」「我相信你給她3萬塊，她就不會剃頭了喔」、「怪就怪你自己沒本事給她3萬啊」。

也有其他人說，「值得，哪裡還有可以剃」、「哪裡還有剃光頭可以賺3萬的？我也要賺，是我也會要欸，可以戴假髮啊，爽爽賺」、「搭個版問，有人需要男光頭模特兒嗎」、「男生的長髮剃光有3萬嗎？連結給我」、「剃光頭能領3萬喔，我也要」、「不要說你女友了，有3萬拿，連姐都想剃」。

ET快訊
高階警官異動！　方仰寧恐遭拔官
不敢邀劉在錫　「他自動到場包紅包」新娘當場淚崩
高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼
蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看
太妍「本名曝光」！　粉絲震驚：抱歉笑到不行
OL淪渣男性奴！　逼她各大旅館開房上19次
快訊／大轉彎！張育成宣布要打經典賽　林岳平回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

移工買微電車掛牌還得雇主點頭挨轟　公總鬆綁！即起免同意書

累積雨量＝70杯珍奶高！台灣首個「年雨量破萬」自動測站出爐

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼一次看

LINE大放送「7款祝賀貼圖」超可愛！一鍵爽用到端午節

林懷民傳訊秒答應！朱宗慶睽違6年再執鼓棒　重演傳奇舞作《薪傳》

網友熱議6大花心星座排行　名單驚見溫柔顧家男也上榜

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

移工買微電車掛牌還得雇主點頭挨轟　公總鬆綁！即起免同意書

累積雨量＝70杯珍奶高！台灣首個「年雨量破萬」自動測站出爐

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼一次看

LINE大放送「7款祝賀貼圖」超可愛！一鍵爽用到端午節

林懷民傳訊秒答應！朱宗慶睽違6年再執鼓棒　重演傳奇舞作《薪傳》

網友熱議6大花心星座排行　名單驚見溫柔顧家男也上榜

網傳台南市有吊車吊臂撞歪道路標示牌竟肇逃　南警將開罰

民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

移工買微電車掛牌還得雇主點頭挨轟　公總鬆綁！即起免同意書

洪孟楷秀精壯「肌肉照」吸破萬讚　顏寬恆嗨喊：有出桌曆嗎？

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

累積雨量＝70杯珍奶高！台灣首個「年雨量破萬」自動測站出爐

南市警局長方仰寧恐遭拔　花敬群、黃明昭證實「高階警官異動」

收押逾13個月！「瑪莎惡少案」主嫌張敦量聲請交保　盼回家過年

1800億扣「不時之需」每人領不到1萬！　學者喊：要排富

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

外公拍過三級片！舅舅自爆：曾下海客串AV男優

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

男網紅又出事「醉鬧捷運」！曾演講感謝狀丟垃圾桶

兒收到「動員召集預告書」　台大醫心驚

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

更多熱門

相關新聞

買房給女友住！貸款沒繳完就分了　男尷尬…

買房給女友住！貸款沒繳完就分了　男尷尬…

許多情侶感情甜蜜時會送另一半禮物，但如果事後想要收回該怎麼辦？一名網友表示，先前交往的時候送了一間900多萬的房子給女友，結果近來分手了，不知道該怎麼趕走對方，只好PO文詢問有沒有什麼好方法可以參考。文章曝光後掀起討論。

女友偷嘿咻姊姊　邀約：可以3人行！他崩潰了

女友偷嘿咻姊姊　邀約：可以3人行！他崩潰了

股票年賺千萬！他曝「賺錢2秘訣」再推1操作

股票年賺千萬！他曝「賺錢2秘訣」再推1操作

唐西奇女友火辣吸睛　IG多是「77」應援服

唐西奇女友火辣吸睛　IG多是「77」應援服

女友去完宗教營隊想出家！被提分手他傻了

女友去完宗教營隊想出家！被提分手他傻了

關鍵字：

女友光頭賺錢

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面