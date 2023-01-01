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女友偷嘿咻姊姊　邀約「可以3人行」！他崩潰：還在我的床上…

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

另一半和家人相處融洽是一件好事，但沒想到背後卻隱藏其他內幕？一名網友表示，自從女友和姊姊認識後，2人的感情一直很好，但近來才發現，她們竟然會在他的床上啪啪啪，而且被發現後，女友還說不介意的話可以加入，讓他相當崩潰。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友的相處模式一直都很正常，感情也相當甜蜜，已經交往3年了，彼此非常信任。近日他帶女友回家和姊姊認識，2人感情也很好，私底下都會聯絡。他起初沒有多想，只覺得這是一件好事，可是近來卻發現不太對勁。

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原PO表示，前陣子發現女友和姊姊的關係有點奇怪，2人經常待在一起，甚至會一起上床睡覺，最近更發現她們會在床上嘿咻，「而且還是在我的床上發現的」，讓他無法接受，不知道該怎麼辦，「我愛我的女友，但我也不能容忍她和我的家人發生這種事情啊」。

原PO事後和女友攤牌，對方竟希望他能理解自己，「我同時愛上你還有你姊」，還說如果不介意的話，可以3個人一起壞壞，姊姊也對此事不以為意，讓他十分慌張，「難道只有我一個人覺得這樣好像怪怪的嗎？」很猶豫是否要接受這種複雜關係。

不少網友看到後紛紛表示，「你女友都劈腿了，分吧！她們倆的三觀不適合你，如果今天是哥哥，你會這麼糾結嗎？只會罵他們狗男女吧」、「女友是雙性戀呀～超出我三觀了」、「你怎麼會有『該接受嗎』這個選項…還是因為你姊是女生，你覺得不算外遇？」「我是對我姊完全不會有任何想法的，也不可能打砲，所以3個人在一起覺得是你吃虧而已，最後你就只是3個人出去幫忙付錢的工具人而已」。

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