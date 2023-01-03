男大生墜落30米深校內吊橋亡　「頭有撕裂傷」檢警驗屍結果曝

▲高雄某科大一名男大生被發現墜落在校園內的吊橋底下 。（圖／翻攝學校網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一所科技大學校區昨（2）日驚傳意外！一名賀姓男大生（25歲）墜落校內30米高的吊橋底下，消防局派員前往搶救，發現男大生已明顯死亡，檢方今（3）日上午在殯儀館進行初步相驗，發現男大生頭部有撕裂傷、胸腔骨折，研判頭部撞擊地面是主要死因，身體其他部位則無明顯外傷。

▲消防局特搜隊員垂降吊橋後，發現男大生已明顯死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，就讀高雄某科技大學4年級的賀姓男大生原本上月30日預計回台中老家過元旦連假，但家人卻聯繫不到他，於是報警協尋，台中警方獲報後，轉請賀男就讀的轄區警方協尋，警方到賀男租屋處不見他的身影，經調閱監視器及手機定位，發現賀男可能在校園內，於是聯絡校方到校內搜索，最後在校內約30米高的吊橋下發現賀男，他身體俯臥動也不動，消防員垂降救援抵達男大生墜橋處，發現已經明顯死亡。

警方初步調查，賀男平日喜歡玩線上遊戲，有時候答應家人回家卻沒回家，偶爾會與家人鬧不愉快，這次再度「放鳥」，家人原本也以為只是單純的失聯，沒想到卻發生意外。

警方在案發現場及賀男租屋處沒有找到遺書，但透過附近監視影像確認，墜橋前後只看見賀男1人的身影。

檢察官今天上午在殯儀館初步相驗，家屬低調不願多談，法醫相驗後發現男大生頭部有撕裂傷、胸腔骨折，研判頭部撞擊地面是主要死因，其他身體部位無明顯外傷，初步排除有外力介入，家屬對於結果也沒有意見，檢、警將進一步再釐清背後的原因。