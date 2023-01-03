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無照騎車講不聽！酒駕、闖紅燈撞人罰款全不繳　精華土地慘被法拍

▲▼他無照酒駕、闖紅燈樣樣來，欠下一屁股債無力償還。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓男子無照酒駕、闖紅燈欠下一屁股債，名下精華土地慘被法拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子屢次無照騎乘機車出門，不僅酒駕被抓包，還有多次交通違規紀錄，總共滯欠12萬多元罰鍰未繳納，行政執行署高雄分署執行官找上門，家人表示無力繳納，請求拍賣陳男位於捷運站附近的土地，拍賣底價只要60萬元。

春節將至，聚會餐敘多，法務部行政執行署高雄分署為維護民眾交通安全，強力執行「酒毒駕裁罰專案」，再度針對酒駕累犯等重大交通違規案件列為優先執行對象，運用查封汽機車、不動產、限制出境、聲請拘提等強制執行手段，並盡速進行拍賣程序，希望透過強制執行財產的方式，讓酒毒駕累犯義務人付出沈痛代價。

▲▼他無照酒駕、闖紅燈樣樣來，欠下一屁股債無力償還。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼他無照酒駕、闖紅燈樣樣來，罰款也都不繳。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼他無照酒駕、闖紅燈樣樣來，欠下一屁股債無力償還。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名陳姓男子於2019年3月7日因酒後無照騎乘機車，遭裁罰6000元，同年5月14日再度無照騎乘機車闖紅燈，並因而撞傷行人，遭裁罰1萬1700元。沒想到陳姓男子並未因多次遭裁罰而收斂，2020年2月24日又因無照騎乘機車遭裁罰9千元。

吊銷駕照並不能嚇阻陳姓男子騎車出門，2個月後，陳男又酒後無照駕駛機車，因5年內第2次酒駕而遭裁罰9萬元。此外，陳男還有其他交通違規事件，因都逾期未繳納，案件被移送到高雄分署執行，合計總滯欠金額為12萬6419元。

陳男的家屬表示，陳姓男子多次違規騎車屢勸不聽，已禁止他再騎機車出門，但對於滯欠罰鍰無力代為繳納，請求高雄分署執行陳姓男子名下繼承而來的不動產。

▲▼他無照酒駕、闖紅燈樣樣來，欠下一屁股債無力償還。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳男因5年內第2次酒駕而遭裁罰9萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄分署指出，2023年1月10日將拍賣陳姓男子位於大寮區的土地，土地面積高達244.94平方公尺，地形方整，持分雖僅有3/36，但位置良好鄰近捷運大寮站，未來發展性佳，現底價只要60萬元，有意購買的民眾可至現場或以通訊投標方式參與競買。

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