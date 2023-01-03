兇手開7槍！「黑人」郭信一遺體9彈孔　致命傷近左胸心臟處

記者沈繼昌／桃園報導

桃園黑道角頭「黑人」郭信一昨天傍晚在桃園區泰昌十街住家附近，遭歹徒近距離槍擊當場身亡，歹徒隨即駕車逃離，桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉3日率檢察官與法醫相驗。據了解，初步發現胸前與後背各有4個彈孔、9處傷口，其中致命傷應該擊中靠近心臟部位傷勢造成出血性休克，至於真正死因仍須經複驗解剖釐清，檢警根據傷口部分研判為7槍並非先前傳出的6槍。

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉率檢察官與法醫人員，今天上午在桃園殯儀館相驗角頭郭信一命案。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園檢警對於「黑人家族」靈魂人物郭信一遭槍擊命案，對於相關案情始終守口如瓶不願透露，根據畫面顯示，郭信一昨天傍晚5時20分從自家桃園區泰昌十街下樓倒垃圾，突然對街1名身穿黑衣、黑褲子男子衝至郭男前方近距離連續開槍，郭中槍後往對街奔跑企圖逃離現場，但歹徒追上連開多槍，郭中彈後還起身想逃離，槍手上前又補了1槍，郭最後倒地不起，槍手隨即駕豐田轎車逃逸，整個作案過程約25秒左右。

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉，簡單說明相驗大致結果。（圖／記者沈繼昌攝）

劉恆嘉今天上午11時40分率檢察官、法醫與警方鑑識人員到桃園殯儀館相驗，死者家屬也到場陪同，家屬對於案情低調不願回應，僅透露尊重檢警偵辦。

劉恆嘉表示，相關相驗將進行解剖複檢，再由法務部法醫研究所調查釐清，至於槍手殺人動機與逃亡過程，會與警方密切蒐證後儘速釐清原因。

▲桃園黑道角頭郭信一命案，槍手做案搭乘交通工具已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌攝）

但據指出，檢警查出郭信一後背有4處彈孔、前胸與腹部亦有4處彈孔，另外右手掌也有1處彈孔，總計有9處傷口。不排除部分傷口是子彈貫穿所致，致命傷很可能是左胸靠近心臟部位貫穿彈孔傷勢衍生，導致出血引休克死亡，另外根據警方現場起出7顆彈殼，研判兇嫌應該是開7槍而非6槍。