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社會 社會焦點 保障人權

兇手開7槍！「黑人」郭信一遺體9彈孔　致命傷近左胸心臟處

記者沈繼昌／桃園報導

桃園黑道角頭「黑人」郭信一昨天傍晚在桃園區泰昌十街住家附近，遭歹徒近距離槍擊當場身亡，歹徒隨即駕車逃離，桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉3日率檢察官與法醫相驗。據了解，初步發現胸前與後背各有4個彈孔、9處傷口，其中致命傷應該擊中靠近心臟部位傷勢造成出血性休克，至於真正死因仍須經複驗解剖釐清，檢警根據傷口部分研判為7槍並非先前傳出的6槍。

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉率檢察官與法醫人員，今天上午在桃園殯儀館相驗角頭郭信一命案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉率檢察官與法醫人員，今天上午在桃園殯儀館相驗角頭郭信一命案。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園檢警對於「黑人家族」靈魂人物郭信一遭槍擊命案，對於相關案情始終守口如瓶不願透露，根據畫面顯示，郭信一昨天傍晚5時20分從自家桃園區泰昌十街下樓倒垃圾，突然對街1名身穿黑衣、黑褲子男子衝至郭男前方近距離連續開槍，郭中槍後往對街奔跑企圖逃離現場，但歹徒追上連開多槍，郭中彈後還起身想逃離，槍手上前又補了1槍，郭最後倒地不起，槍手隨即駕豐田轎車逃逸，整個作案過程約25秒左右。

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉今天上午在桃殯相驗簡單說明相驗大致結果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉，簡單說明相驗大致結果。（圖／記者沈繼昌攝）

劉恆嘉今天上午11時40分率檢察官、法醫與警方鑑識人員到桃園殯儀館相驗，死者家屬也到場陪同，家屬對於案情低調不願回應，僅透露尊重檢警偵辦。

劉恆嘉表示，相關相驗將進行解剖複檢，再由法務部法醫研究所調查釐清，至於槍手殺人動機與逃亡過程，會與警方密切蒐證後儘速釐清原因。

▲桃園黑道角頭郭信一命案，槍手做案搭乘交通工具已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園黑道角頭郭信一命案，槍手做案搭乘交通工具已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌攝）

但據指出，檢警查出郭信一後背有4處彈孔、前胸與腹部亦有4處彈孔，另外右手掌也有1處彈孔，總計有9處傷口。不排除部分傷口是子彈貫穿所致，致命傷很可能是左胸靠近心臟部位貫穿彈孔傷勢衍生，導致出血引休克死亡，另外根據警方現場起出7顆彈殼，研判兇嫌應該是開7槍而非6槍。

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