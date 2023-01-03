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社會 社會焦點 保障人權

高雄大寮街頭火拚狂轟15槍！釀1死1傷　8煞殺人罪起訴

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌大寮88橋下槍擊案的8名嫌犯全被起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區88快速道路橋下去年11月8日凌晨發生街頭火拚，導致26歲侯姓男子頭部中彈不治，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，高雄警方經過14小時的追緝，當天傍晚6時許先逮捕5名嫌犯，連夜帶回，後續再追緝3名嫌犯到案，包括涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲），雄檢複訊後認為8名嫌犯有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，檢方偵查時發現，雙方是因為在KTV發生口角而結怨，才引發街頭開槍火拼，3日依殺人罪將林嫌等8人提起公訴。

這起震驚社會的槍擊案發生在去年11月8日凌晨4時許，林園分局接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓（25歲）駕駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛（27歲）腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓嫌犯等8人分開3車，在88橋下猛轟15槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人，兩人飽受驚魂。

警方獲報後組成專案小組，透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在案發當天晚間6點左右於南迴公路將涉案的5名嫌犯逮捕，並帶回進一步擴大偵訊。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲嫌犯的火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方後續緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）等3人，也同步起出涉案的槍枝，初步清點共有4支長槍和4支短槍，幾乎都是制式槍械，火力強大，警方在偵訊過程中，8名嫌犯都避重就輕，對為何衝突、槍枝來源等關鍵問題也都避而不答，警方在訊後依槍砲、殺人未遂罪將8人移送，高雄地檢署複訊後，以有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方後續偵查發現，林嫌等人是與翁的李姓、鄭姓友人原本在鳳山的KTV發生口角衝突，雙方先在網路上叫陣相約「輸贏」，於是就各自招兵買馬揪人準備火拼，8日凌晨林嫌等8人在88橋下發現翁的轎車，於是馬上迴轉，趁停等紅燈之際就持槍猛轟，也造成翁男中彈不治，侯男腿部中槍，林嫌在偵訊過程仍是避重就輕，也辯稱沒有殺人的犯意，只是想開槍警告一下而已，檢方在今日偵結，將林嫌等8人依殺人罪提起公訴。

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