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鍾佳濱籲「還稅於民」應立即啟動朝野對話　有機會年前通過預算

▲立委鍾佳濱強調推廣客家語言的重要性 。（圖／記者陳崑福／翻攝，下同)

▲針對還稅於民，鍾佳濱呼籲立即啟動朝野對話。（圖／記者陳崑福／翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌3日定調將其中的1800億有條件的還稅於民。對此，民進黨立委鍾佳濱就透過臉書呼籲，立即啟動朝野對話、中央地方協商，如果朝野有共識，就有機會在春節前趕工通過法源、預算，不過發現金需要龐大行政人力，能否趕在過年前，也希望全民有所體諒！

鍾佳濱認為，這1800億可以分為三個部分處理，第一，其中1/3備用以預防不景氣到來；第二，1/3發現金並歡迎地方政府以稅餘加碼；第三，最後的1/3，就可以用來減輕手頭拮据者的負擔，包括各種免債（例如學貸）和減稅（像是小店家的營業稅）。他強調，最重要的是，「政府應該主動發送，別再叫人民自行申請」。

鍾佳濱提到，過去颱風淹水救助金，不論五千也好、一萬也罷，皆要受災戶申請、提證明（積水深半米或一米），讓災民、村里長怨聲載道，而莫拉克風災時，中央同意地方採用潛勢圖配合降雨分布直接推定淹水區域、從寬認定災情，反彈就少多了。

鍾佳濱表示，為了讓社會大眾凝聚共識，他建議政黨啟動朝野對話、中央地方展開協商，畢竟地方政府也分配到700億，要不要加碼一起發，大家有共識，立法院才好處理，他指出，如果朝野有共識，就有機會在春節前趕工通過法源、預算，不過發現金需要龐大行政人力，可能還要花點時間籌備。他舉例，這就像過年孩子們等著除夕夜發壓歲錢，但大人們還得忙著大掃除等等，恐怕工作壓力也不小，是不是也能趕在過年前，也希望全民有所體諒！

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