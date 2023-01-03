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春節爽休10天！國道連6天祭高乘載管制　「好走時段出爐」

▲▼春節國道疏運措施及高乘載懶人包。（圖／高公局）

▲春節國道高乘載懶人包。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

春節將有10天連假，國道預估初三、初四(1月24日到25日)最塞，其中初三交通量上看140百萬車公里，為平常1.6倍，部分路段可能塞到半夜，國道自初三到初八(1月24日~29日)將於指定路段時段實施高乘載管制，高公局也公布好走時段，建議南下趁中午後，北上利用上午出發。

春節自1月20日到1月29日有長達10天連假，高速公路局規劃多項國道交通管制措施，其中連6天祭出高乘載管制，包括1月25日(初四)，下午13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道；以及1月24日到1月29日(初三~初八)，每日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

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高公局也公布好走時段，其中西部國道部分，1月22日~1月24日(初一~初三)，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。1月24日~1月26日(初三~初五)，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。

國5部分，1月22日~1月24日(初一~初三)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。1月24日~1月29日(初三~初八)，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，1月24日(初三)、1月25日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。

▼春節國道疏運措施及高乘載懶人包。（圖／高公局）

▲▼春節國道疏運措施及高乘載懶人包。（圖／高公局）

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