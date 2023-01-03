發1800億現金爽炸！律師「逆風問1句」超犀利　網友吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌3日宣布，超徵的1800億將發放現金。對此，律師林智群難得逆風，表示此舉只會讓政府處於負債狀態；而網友們則洗版留言，感嘆「持家不容易，敗家很容易」、「這種還不能拋棄繼承」。

針對超徵的4500億元稅金怎麼用，除了行政院長蘇貞昌最新定調，超徵1800億將發放現金，總統蔡英文也一併講清楚，扣除應分配給地方政府的700億元，中央政府可運用3800億元，其一，用1000億額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼；其二，用1000億啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施；最後是民眾最關心的、剩下1800億的部分，則是「發現金」來作為全民共享的方案。

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消息一出，掀起爆量討論，律師林智群則不以為然，直言「當政府短收時，入不敷出，只能舉債；當政府超收時，不拿去還債，發現金給人民。這樣的處理，只會讓政府『永遠』處於負債狀態！」

▲他認為，此舉只會債留子孫。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

不僅如此，他更犀利直呼，「請問一下，那些債務，是誰要來還？你我的小孩，這就是債留子孫。」

對此，大票網友留言表示，「華國鯛魚媽寶們，永遠都是爽當下，聽不進去解說」、「持家不容易，這個觀點不錯，早點說出來，大家都能體諒的」、「還好我不生」、「拿來貼油電的虧損都不夠用，發什麼現金！每個人拿1萬能用多久」。