炒房殺手鐧！　《平均地權條例》修法最快9日三讀通過

記者杜冠霖／台北報導

被視為炒房殺手鐧的《平均地權條例》修正草案，日前在各黨團都表態同意下初審通過，立法院程序委員會3日中午開會，經朝野討論後，將「平均地權條例」、「租賃住宅市場發展及管理條例」等18案排入1月9日院會討論事項，最快當日就三讀通過。

立院內政委員會去年12月審議《平均地權條例》修正草案，在各黨團都表態同意下初審通過，相較4月政院版本僅微調，初審條文中的檢舉制度，對於炒房行為或實價登錄不實等，經查證若檢舉屬實，可由罰緩中收取一定金額作為獎金。若散播不實訊息，或用閉門銷售、分期銷售等方式營造熱銷假象，最高可處5千萬元罰鍰，經限期未改正者，可連續處罰。

民進黨團書記長郭國文表示，1月9日就會順利進入審查，包括其他黨團提出的意見，這部分會一併在院會中討論，通過的機會大，但版本內容大家有不同立場，都可以再交換意見。

郭國文指出，黨團基本立場是希望1月9日通過，確實有一些不同的意見，這都是正常現場，會在1月9日前整理出一個版本。有關私法人買房許可制部分，郭國文坦言，這部分確實是討論焦點，要如何處理還沒有定論。

民眾黨立委吳欣盈表示，平均地權條例五大重拳嚇阻炒房，在地方大選民意壓力下，居住正義兩大法案終於前進到二讀、三讀最後一哩路，也是政府本會期對於居住正義的期末考，究竟會不會通過，社會大眾及媒體都會睜大眼睛檢視。

時代力量立委邱顯智表示，兩案對促進我國住宅市場正常化、保障人民居住權等政策方案有重要意義，立法院內已無歧義，應盡快通過修法、施行。國民黨團總召曾銘宗則呼籲，讓未來租賃市場買賣雙方更為透明，早日實現居住正義。

《平均地權條例》修正草案初審通過，和4月所提出政院版本並無太大變化，並獲朝野共識，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，而草案有五項重點，包含：

限制換約轉售，限制預售屋買方以換約轉售方式炒作，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或內政部公告特殊情形外，不得轉售、讓與第三人及刊登廣告，建商也不得協助契約讓與、轉售或刊登廣告，違者可按戶數處罰50至3百萬。

重罰炒作行為，若有散播不實資訊影響交易價格，營造交易活絡假象（閉門銷售、分期銷售等）或壟斷轉售牟利等炒作行為，都可按交易戶（棟、筆）數處罰1百萬至5千萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

解約申報登錄，為避免投機人士藉由虛假交易申報實價登錄、哄抬房價，造成消費者誤判行情，若預售屋買賣契約解約，銷售者應於30日內申報登錄。

管制私法人買受房屋，私法人無居住需要，為避免住宅淪為私法人投資炒作標的，新增許可制，並限制購得五年內不能移轉、讓與，如都更危老建築重建則授權另以辦法定之。

建立檢舉獎金制度，為提升遏止炒作效果，對不動產炒作、申報登錄違規等建立檢舉獎金制度，經查證屬實，可以獲得罰緩總金額一定比例作為檢舉獎金。