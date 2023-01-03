國民黨3縣市黨部人事曝光　「朱系人馬」黃敏恭出任桃市主委

▲行政院前副秘書長黃敏恭出任國民黨桃園縣黨部主委。(圖／記者徐文彬攝)

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨3日發布桃園市、新竹市及苗栗縣等縣市黨部主委人事案，桃園市黨部由黃敏恭擔任主委，新竹市黨部主委由李縉穎擔任，苗栗縣黨部由邱一峰擔任組發會副主委兼任苗栗縣黨部主委；此外，革命實踐研究院副院長由現任國民黨發言人何志勇出任。

桃園市黨部新任主委黃敏恭，曾任行政院副秘書長、桃園縣代理縣長，是彰化縣出身的政府官員，他在2009年時任桃園縣長朱立倫入閣擔任行政院副院長時，曾代理縣長職4個月，後又受任為台灣自來水公司董事長、行政院副祕書長、代理行政院發言人，在黨內被視為「朱系人馬」。

新竹市黨部李縉穎，過去曾任台北市政府秘書處主任研究員，2019年李縉穎脫黨，以無黨籍、郭家軍身分參選新北市土城三峽立委，成為郭台銘公開力挺的立委候選人，後來遭到國民黨開除黨籍。去年11月，李縉穎搭著「同舟計畫」重返國民黨。

苗栗縣黨部主委邱一峰，這次出任組發會副主委兼任苗栗縣黨部主委。邱一峰現為國民黨中央委員，並擔任全國青工總會副總會長。

此外，革命實踐研究院副院長由現為國民黨發言人何志勇出任，他曾任國際事務部副主任，及國家政策研究基金會國家安全組助理研究員。

▲李縉穎（左一）。（資料照）