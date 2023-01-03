趙少康為兵役批藍營「綠規藍隨」　他諷：那為何老跟著中共論調？

▲針對兵役議題，王定宇表示樂見在野黨支持，不會用嘲弄的方式來說誰跟著誰跑。（圖／記者黃哲民攝）

記者江采蓁／綜合報導

義務役恢復一年成定案，中廣董事長趙少康針對兵役議題，批評國民黨中央又怕美國，又怕被戴帽子，又沒有自己的論述能夠引領風潮，只好跟著民進黨跑，呼籲國民黨別再「綠規藍隨」。對此，民進黨立委王定宇表示，民進黨樂見在野黨支持「台灣兵力結構調整方案」，不會用嘲弄的方式來說誰跟著誰跑，倒是「趙少康們」要不要解釋一下，為什麼老是跟著「中國共產黨」論調跑？

趙少康表示，國民黨中央看到的是民調7成支持延役，但他看到的是3成反對延役，他認為，7成支持是事不關己空的數字，3成反對的是紮紮實實的堅強抵抗。面對兵役延長議題，他批評，國民黨不知道乘勝追擊，反而跟著民進黨去「有條件」支持延役，忘了九合一勝選的原因及2024必然是「戰爭與和平」的選擇，連民進黨都知道要趕快逃避「民進黨就是戰爭」的代名詞，想把「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨還傻傻的跟在民進黨後面。

對此，王定宇則表示，基於國家安全和人民利益，民進黨樂見在野黨支持「台灣兵力結構調整方案」，也不會用嘲弄的方式來說誰跟著誰跑。他諷刺，倒是氣急敗壞、前後矛盾的「趙少康們」，抨擊國民黨跟著民進黨跑，那「趙少康們」要不要解釋一下，為什麼老是跟著「中國共產黨」論調跑？