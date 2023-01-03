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踹共！酸吳怡農政見淪「夢想作文簿」　國民黨喊辯論講清楚

▲國民黨質疑吳怡農列在中選會選舉公報上的「八大政見」，根本只是「八大皆空」。（圖／記者鄭佩玟攝）'

▲國民黨質疑吳怡農列在中選會選舉公報上的「八大政見」，根本只是「八大皆空」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會副主委林家興及黃子哲今（3）日召開「檢驗吳怡農政見『八大皆空』 選舉公報淪『太空作文』」記者會，黃子哲表示，吳怡農是政見「農」是空、辯論「農」在閃、立場「農」會變，他就算不是膿包，政見也是空包。對「還稅於民」議題，吳怡農一開始主張要先還債，後來卻開始拿香跟拜王鴻薇，立場前後不一，要求辯論說清楚。

林家興指出，吳怡農號稱要正向選風、討論公共政策，面對外界質疑卻無法具體回應，連列在選舉公報上的政見都「八大皆空」。即使吳怡農跟隨王鴻薇政見，立場還是與蔡英文不同調，「小英男孩」竟被小英打臉，綠營支持者的這張票到底還投不投得下去？連總統都不願意支持吳怡農這位立委候選人，到底要亂多久才願意回應人民心聲？

林家興指出，先幫大家更新一下吳怡農參選人持續閃躲逃避而刷新的各項數據，講不清楚民調內容恐觸法迄今第11天、怯戰辯論迄今第18天、逃避回應政見問題更是已達第29天，其選舉公報列出的幾乎都是這段時間被國民黨與社會各界檢驗而漏洞百出的政見，他竟不做修正改進，還敢複製貼上來欺騙選民，根本是「八大皆空」。

林家興表示，其首項政見「強化國安」、「提升競爭力」、「與世界接軌」過於空泛，而松機2030年遷移更遭驗證不可行、民眾不買單、忽視國防需求，外界、同黨立委都批判，沒有完整配套與溝通，吳怡農不斷跳針回覆「具備可行性」、「可以用直升機後送」，事實是：號稱國防專業的吳怡農，連雙北地區有多少醫院具備直升機停機坪、往返金門的醫療後送專機是定翼機而非旋翼機，需要跑道降落才能使用都不知道？何況前任及現任的國防部長都曾明確指出反對松機遷建，他政見卻還主張2024年要完成遷建松機的決定，請問蔡總統、賴副總統、蘇院長哪一位民進黨領袖要買單？

林家興進一步批，吳怡農還主張2026選舉前要完成北北基合併，原來他的政見不僅是選台北市長、更是選「超北市長」、想爭行政院長！請問一個立委如何有能力、職權決定北北基合併？蘇貞昌、陳建仁、顧立雄這些在爭院長的，看看哪一個人敢買單！難道選舉公報政見就是吳怡農的「夢想作文簿」，隨便寫不用負責？

黃子哲指出，吳怡農提出中央要與「雙北」合作，針對北北基合併成立專責法人機構，請問把基隆放在哪裡？其他區域如民進黨之前倡議的大新竹合併是否也要成立法人機構評估？如果這件事做得到，為何民進黨執政6年不做？此外吳怡農推動雙語政策，根本是要廣設雙語補習班，這不僅不是對症下藥，更有與民爭利之嫌，何況《雙語國家發展中心設置條例草案》正在立院卡關，民進黨可是在立院過半數，朝野都不挺，又要如何推動？

黃子哲說，國土防衛部隊構想，專家與軍方官員都說不可行。如今兵力調整結構方案公佈，國土防衛將由退役的後備部隊集結來執行，徹底打臉吳怡農另立國土防衛部隊的幻想；此外吳怡農提出之消防政見，國民黨曾透過新聞稿給予詳細的指教和提問，至今仍然不見其回覆，配套、經費、執行細節都毫無說法。消防議題除了人力吃緊外，還有危險加給以及出勤排休問題，民進黨明明在立院是多數，對修法卻很消極，外界擔憂消防員過勞問題至今難以解決，民進黨執政六年無力改善，即使吳怡農進立法院又要如何改善現有問題？呼籲吳怡農應好好出來解釋清楚，或是與王鴻薇好好來場辯論，充分解釋政見，才是民主精神，才是高格調選舉。

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