南檢偵辦正副議長賄選案　台南藍軍肯定檢方大搜索挽救議會形象

▲台南地檢署針對正副議長賄選疑案展開大動作搜索，市議會國民黨團書記長蔡育輝感謝南檢搜索行動，挽救議會形象，讓正副議長選舉自此弊絕風清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署針對正副議長賄選疑案展開大動作搜索，市議會國民黨團書記長蔡育輝感謝南檢對黨團多次召開記者會及各界關切的回應。

蔡育輝指出，外界傳聞爐碴和太陽光電黑金暴利，介入台南市正副議長選舉及利誘議員，重傷台南市議會形象，國民黨團懇請請檢察官勿枉勿縱、深入追辦，撕下辦藍不辦綠標籤，樹立司法獨立公正的典範，更改革立法機關正副龍頭買票陋習。

蔡育輝再重申，郭、林等前民進黨中央要員，涉嫌的爐碴和太陽光電黑金利益真的非常巨大，黑金共犯更是盤根錯節，感謝台南地檢署組黑金專案，在2023年第1天上班日就兵分26路，搜索台南市剛剛當選的正副議長和議員住處，台南地檢署這樣的行動，在地方引起鄉親廣泛討論。

蔡育輝強調，國民黨團肯定檢察官的搜索行動和勇氣，也相信司法執法勿枉勿縱，更相信司法絕對不會只辦藍不辦綠，請黑金專案人員不畏壓力，只要有不法收取賄款、不正當利益（用職權交換官職）、任何建設交換等，就全力辦下去，為台灣民主政治、為司法獨立公正樹立典範，更改革台灣民主議會立法機構龍頭副龍頭買票陋習，讓正副議長選舉自此弊絕風清。