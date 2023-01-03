恐成台灣下一波主流！「本土BQ.1已累積14例」增幅3%→14%　

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案及63例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然本土主要仍以BA.5為主，佔82%，不過BA.5有在下降趨勢，變異株BQ.1竄起，從3%增加至14%，從先前歐美、日本疫情流行經驗來看，BQ.1有可能成為台灣下一波主流。

羅一鈞說明，本土BA.5上周佔比是82%，本周下降2成變成62%，BA.2.75從12%上升至19%，BQ.1從3%增加至14%，BF.7則是從3%變5%，目前可以明顯看到BA.5呈現下降，其他3個變異株，包括BA.2.75、BQ.1、BF.7都有上升，增加幅度最大是BQ.1。而境外移入方面，BA.5仍是主流，佔59%，BF.7是19%，BA.2.75是14%。

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新增26例BA.5本土個案，占上週所有已定序42例約62%，為21名男性、21名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部17例、中部4例、南部4例、東部1例，確診日介於去(2022)年11月3日至12月22日。而在變異株方面，上周檢驗出境外2例BQ.1、2例XBB及12例BF7本土6例BQ.1及2例BF.7。

針對國內境外移入63例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7及BA.2個案，為50例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月16日至12月23日。其中檢出37例BA.5個案分別自中國(20例)，香港(8例)，日本(4例)，韓國(3例)，越南及澳門(各1例)移入；9例BA2.75個案分別自韓國(4例)，日本、美國、泰國、捷克及越南(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自土耳其及馬來西亞(各1例)移入；2例XBB個案分別自香港及埃及(各1例)移入；12例BF.7個案分別自中國(5例)，香港(3例)，澳門及日本(各2例)移入；1例BA.2案自日本移入。

指揮中心表示，目前Omicron亞型變異株(BQ.1、BA.2.75及XBB等)已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加，將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

▲BQ.1說明。（圖／指揮中心提供）