BQ.1、BQ.1.11超兇！美病例1週狂翻1倍　歐洲：最快11月成主流病毒

▲BQ.1和BQ.1.1在美國的新病例1週就翻了1倍，而歐洲預計，相關病毒最快將在11月成為主流病毒。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

Omicron亞變種BA.5的後代BQ.1和BQ.1.1近日在各地迅速傳播，引發全球關注。美國估計，BQ.1和BQ.1.1在當地的本週新增病例比上週增加了近1倍，而歐洲則預計，這2個分別在9月和10月被命名的新變異株，將在1個月內成主要病毒株。

據路透社報導，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示，BQ.1和BQ.1.1最快將在11月成為當地的主流病毒株，並令未來數週至數月的確診病例顯著上升。雖然當局目前還沒有證據表明BQ.1的患者病情會比BA.4或BA.5嚴重，但歐洲官員援引亞洲研究指出，BQ.1可能會逃過部份免疫保護。

美國疾病管制與預防中心（CDC）則表示，雖然當地的每週確診病例正在下降，但當局估計，BQ.1和BQ.1.1可能已佔據全美近日新增病例的16.6%，比前一週的9.4%高出近1倍，顯示這2種病毒正在美國迅速傳播。

非營利學術醫療中心「妙佑醫療國際」（Mayo Clinic）病毒學家與疫苗研究員博蘭（Gregory Poland）警告，相關變異株可能導致美國今冬的病例數激增，因為歐洲與英國目前已開始出現類似情況。

世界衛生組織（WHO）指出，截至本週為止，BQ.1.1病毒已在全球至少29個國家傳播。新的變異株目前正受相關監管機構和疫苗製造商密切監控。