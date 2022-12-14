BQ.1地獄犬致死高？台灣已驗出22例「全輕症」　指揮中心曝真實特性

▲Omicron變異株BQ.1說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

陸網瘋傳Omicron變異株BQ.1代號「地獄犬」，傳染性、致死率都高，引發恐慌。中央流行疫情指揮中心今（14）日特別澄清，BQ.1變異株疾病嚴重程度和致死率與其他Omicron相同，沒有更高，但因為突變具有免疫逃脫優勢，比較容易重複感染。國內目前累積檢出22例BQ.1個案，全都為輕症。

指揮中心說明，BQ.1變異株為Omicron BA.5子代變異株，具較高的傳染性，但根據世界衛生組織(WHO)評估，BQ.1與其他Omicron主要流行株相比，疾病嚴重度未增加，惟其新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率

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指揮中心統計，截至今(2022)年12月12日我國BQ.1累計境外移入共17例及5例本土，且均為輕症，無中重症或死亡個案。BQ.1佔境外移入不到2%、本土則不到5%。

指揮中心指出，根據中國疾病預防控制中心統計，中國目前流行病毒株仍以BA.5.2及BF.7變異株為主。雖已於9省市自治區檢出BQ.1及其子代變異株共49例本土病例，但暫未造成廣泛傳播。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今早在個人臉書也澄清此事，還提到「地獄犬」Cerberus封號，當初只是德國某些病毒學家10月開始在推特給的暱稱，用於記憶/區別病毒株名稱和特性，但德國免疫學會也認為地獄犬一詞不妥、會誤導民眾以為症狀較嚴重，所以現在大家都通用BQ.1、很少提地獄犬。

根據全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，BQ.1變異株於今年7月中旬自奈及利亞感染者中發現，9月起於美國、加拿大、英國、法國等北美及歐洲國家佔比持續增加；世界衛生組織(WHO)統計，截至12月11日，BQ.1變異株於歐洲地區佔比約42.5%，其中西班牙、愛爾蘭、法國、冰島、比利時等國佔比逾5成，於美國BQ.1及BQ.1.1變異株佔比合計達67.9%。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種BA.5次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾儘速接種。同時再次呼籲民眾勿輕信及轉傳相關訊息，以免造成恐慌，如收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。有關疫情相關資訊及政策，均以衛生福利部疾病管制署官方網站或指揮中心統一對外公布為主。

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