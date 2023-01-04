藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

▲朱立倫、侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨角逐2024總統的熱門人選之一，外界也關注其布局與搭檔人選，目前傳出可能的搭配有與鴻海創辦人郭台銘的「侯郭配」，或者與台中市長盧秀燕的「侯盧配」；不過，藍營內部有聲音認為，郭台銘參選意願低外，恐也無法安於副手一職，而後者則可能面對兩個直轄市長補選，風險太高，因此反而侯跟國民黨主席朱立倫來個「侯朱配」更加分，不僅能象徵國民黨團結，同時也解決初選問題。

據了解，國民黨中央目前尚未討論有關2024總統初選的辦法、期程跟人選，但唯一的共識，就是推派最能勝選的人參選，好讓2024能夠政黨輪替，而目前這個角色，莫過於支持聲量最高的侯友宜。一名國民黨務高層指出，雖然他尚未看到侯明顯積極布局2024，但從侯元旦發言來看，的確有在思考總統層級的政策；另有藍營要角透露，侯已在全國部署2024，據他耳聞，侯的確有跟郭台銘接觸，且目前黨內反對侯參選總統的人少。

對於外界傳聞可能「侯郭配」或「侯盧配」，有藍營民代認為，郭台銘當副手意願可能不高，而盧秀燕雖是好人選，但國民黨能否承受改選兩個重要直轄市，是個大問題。黨務高層更直言，國民黨要考慮民眾觀感，最不可能就是「侯盧配」，畢竟一次要走兩個直轄市長，情理上民眾難接受；至於「侯郭配」，則要看郭台銘人生規劃。

然而黨務高層也提到了朱立倫與侯友宜搭檔的可能性。他表示，至今尚未從朱立倫口中聽到不參選2024，而侯友宜一直被外界認為要補強兩岸與國際外交關係的論述與處理能力，而朱立倫的學經歷是可以補侯的不足，所以「侯朱配」不能說全無可能性，端看朱跟侯未來怎樣談合作。

不過黨政人士也認為，朱立倫是想選總統的人，所以「侯朱配」還是有難度，但如果朱立倫願意這樣，不僅能表現出朱有雅量，也象徵國民黨要團結，對黨很加分。

此外，侯要在國民黨初選中出線，關鍵在於黨中央遊戲規則怎麼訂，九合一大選時，就傳出朱立倫可能會在黨內初選時程上卡侯，雖然朱立倫強烈否認，但當時侯陣營也擔心空穴不來風，所以若侯朱配能成，也許可以化解黨中央遊戲規則的問題。

只是有藍營要角認為，「侯朱配」還言之過早，如果因為哪個人條件不足，而針對此去找人談搭當，就會是預設立場，何況台灣總統選舉中，人民不太在意候選人是否具備國際觀，關鍵之一是美國人是否點頭，美國人是否接受；他認為，目前美國不會對侯搖頭，也不會對朱搖頭。