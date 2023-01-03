為兵役轟國民黨是「民進黨尾巴黨」　趙少康嗆朱立倫：別做強國棋子

▲趙少康近期針對兵役延長議題時常發表個人看法。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

役期延長成定案，民國94年元旦以後出生的年輕人首當其衝。中廣董事長趙少康今（3）日認為，民進黨受到美國壓力延長兵役，又怕得罪年輕選民，所以總統蔡英文才說「這是無比困難的決定」。話鋒一轉，趙少康批國民黨中央，又怕美國，又怕被戴帽子，又沒有自己的論述能夠引領風潮，只好跟著民進黨跑，「當民進黨的尾巴黨都沒人要」，更奉勸黨主席朱立倫別做強國的棋子。

趙少康強調，國民黨中央看到的是民調7成支持延役，「我看到的是3成反對延役，因為7成支持是事不關己空的數字，3成反對的是紮紮實實的堅強抵抗，否則民進黨為什麼會這麼害怕？為什麼會認為是九合一敗選的重大原因？為什麼要拖到2022最後才不得不宣布？」

面對役期延長議題。趙少康質疑，國民黨不知道乘勝追擊，反而跟著民進黨去「有條件」支持延役，忘了九合一勝選的原因及2024必然是「戰爭與和平」的選擇，連民進黨都知道要趕快逃避「民進黨就是戰爭」的代名詞，想把「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨還傻傻的跟在民進黨後面。

趙少康指出，國民黨中央不敢反對延役，於是提出了一些拉拉雜雜的「條件」：3大項目，「改善服役內容與品質」「給予合理待遇」「重建軍人光榮感」。以及7項配套，開放具相關專長之役男申請、不須抽籤、給予役男精緻、專一的訓練、精進相關行政流程、讓義務役役男薪資不低於基本工資、現行各類加給應該通盤檢討、適度調增、將九三軍人節增訂為「全民敬軍節」，成為全國放假一天的國定假日、恢復現役軍人搭乘大眾交通工具之票價禮遇。

趙少康質問，不知道是誰搞出的這些莫名其妙的配套，程度也太差了，要拼湊也應該拼湊得像點樣子，否則會給人家笑，當民進黨的尾巴黨都沒人要。針對新北市長侯友宜市長在元旦說「不要做強國的棋子」，趙少康強調，我們沒有串通，只是心有靈犀一點通，奉勸黨主席朱立倫「不要做強國的棋子。」美國有美國的利益，中華民國有中華民國的利益。如果要定國民黨的政策政綱，應該完整提出來，讓社會和黨員充分了解和討論，然後透過黨代表大會決議，不是主席的意見就是黨意。

趙少康指出，延役的問題茲事體大，關係著青年的生涯規劃、大學的學程安排、兩岸的政策與和戰；民進黨甘做美國的棋子，挑起兩岸的緊張，然後以兩岸兵凶戰危做藉口，要驅趕青年上戰場，把台灣變成火藥庫。國民黨如果想在2024重新成為執政黨，就必須勇敢的站出來，導正民進黨的錯誤，引領台灣遠離戰火，走正確的道路。