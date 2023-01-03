沈富雄斷言郭台銘不會選！「郭侯配」絕無可能　「侯X配」X另有其人

▲沈富雄分析，國民黨2024總統候選人非侯友宜莫屬。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者江采蓁／綜合報導

2022年九合一大選落幕，各陣營也開始替2024總統大選鋪路。民進黨前立委沈富雄3日就在臉書以「國民黨2024的大位之爭已撥雲見日」為題發文分析，表示國民黨2024的大位候選人早已是非新北市長侯友宜莫屬。

沈富雄表示，日前鴻海創辦人郭台銘對BNT疫苗頻發表意見時，有傳言郭台銘將有重大聲明，結果時間過了，無風也無雨，他指出，「一如我所預料，郭董無志於2024大位，今後就無需把他列入討論」。

沈富雄提到，郭董既已自我排除，時間壓力迫使中廣董事長趙少康提前表態，他就將趙少康的聲明內容作三點分析。第一，他認為，趙少康應是造王者（king maker）之一，而非「救援投手」（reliever），但趙少康承認侯友宜比他強，因此，乾淨俐落地自我了斷，但趙少康自詡為救援投手，其實未必有當， 因為侯友宜氣勢甚強，自可投完九局，無需救援投手上場，趙少康應是在初選及大選過程中，強有力的造王者；第二，他指出，郭台銘不會屈就副總統一職，侯友宜也不會挑郭台銘為副手，趙少康的聲明中，郭台銘是他唯一念念不忘的人，但郭台銘對2024應已斷念，他分析，「侯X配」的Ｘ應是另有其人，而且幾乎呼之欲出，「郭侯配」是匪夷所思，絕無可能。

沈富雄指出，第三，趙少康點名國民黨主席朱立倫出任立法院長並列不分區第一名。這盤算恐怕不妥也不會實現，以目前朱立倫的聲望，排名第一恐與吳敦義當年的排名當選邊緣，同樣觀感不佳。他分析，其實，未來政黨果真輪替，朱立倫出任行政院長恐怕爭議較少，至於趙少康提到立法院長任期較為固定，一任四年似乎是甜頭一樁，但他認為朱立倫不在乎這點小事，何況，此時點將似乎不宜，他表示，叫「朱不卡侯」，就派朱立倫一個職位是對朱立倫有點不敬。

因此，沈富雄認為，說穿了，國民黨2024的大位候選人早已是非侯友宜莫屬，有關朱、郭、趙、韓等各種傳聞，只是旁人起鬨，庸人自擾而已，只要台灣民意基金會、TVBS、Ettoday、《美麗島週報》四家再做一次民調，剩下的1%不確定就隨之煙消雲散，他表示，至於黨內的初選制度最後會是什麼，也就無足輕重了。沈富雄最後提到，侯友宜日前表示「台灣要當關鍵角色，不做大國棋子。」，他認為，侯友宜千呼萬喚始出來的氣勢已經出來了。