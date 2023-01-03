王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

▲長榮航勤春節恐再重演依法休假「請假潮」。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤工作繁重，加上1個月年終遠低長榮航空3個月，元旦3天連假爆發431人次請假潮，衝擊航班，且春節恐再重演，交通部長王國材喊話長榮集團妥善照顧員工，不過交通部和華航投資的桃勤爭取調薪也醞釀春節罷工，航空界人士表示，交長要資方妥善照顧員工，下一步恐燒到自己屁股，應回歸公司法討論。

由長榮航空投資成立的長榮航勤，長時間缺工，員工工作繁重，加上不滿年終僅1個月，元旦連假引爆請假潮不加班，連假後雖暫歇，不過春節疏運恐面臨更大危機，不少長榮航勤員工打算春節繼續「依法休假不加班」，另一家佔桃園機場地勤能量7成的桃勤爭取夜間津貼50元調高70元、加薪4%、檢討薪資結構、增1千元操作津貼、增2千技術津貼等6大訴求，明(1/4)將進行勞資協商，1/6更將赴交通部抗議，醞釀春節罷工，兩大航勤「罷工」和「依法休假」共伴效應下，恐讓桃機春節航班癱瘓。

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交通部長王國材先是喊話長榮集團站在集團高度妥善照顧長榮航勤員工，也要求桃勤大股東華航妥為處理，盼化解危機，維護旅客權益，不過有航空界人士直言，此事應該回歸公司法和公司治理討論，交長要求資方妥善處理，這把火恐燒向自己。

▲長榮航勤員工元旦連假集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（資料圖／記者李姿慧翻攝）

航空界人士指出，航空公司產業很多，每一家每年營運狀況不同，即便是同集團，但每個公司都是獨立公司和法人，交通部長王國材要長榮從集團高度照顧子公司，但從公司法角度不知道從何照顧起，A公司賺錢，要如何挪錢去B公司，空運相關產業獲利或不獲利都有差別，航空公司也不一定每年都賺錢，也經常賠錢，但其附屬事業或子公司可能反而賺錢，也沒聽過母公司去挪子公司的錢來發年終，畢竟是各自獨立的公司，從這角度出發，集團賺錢，子公司要比照母公司年終，這是矛盾的，應該回歸公司法討論問題。

航空界人士表示，交通部長王國材要長榮集團妥善照顧自己員工，不過這個動作下一步恐怕會燒到自己屁股，交通部自己是桃勤的大股東之一、持股45%，華航持股49%，如今桃勤自己也有調薪等勞資爭議，難道桃勤也要比照華航？交通部是不是也要妥善照顧員工？

疫情期間，長榮航空貨運營收創下新高，背後有長榮航勤員工搬貨辛勞付出，也在口罩外交扮演關鍵角色，如今客運起飛，又忙碌穿梭搬運旅客行李，航空業人士表示，長榮航勤員工很辛苦，風吹日曬，但照顧層面，應該從改善員工夜間津貼、技術津貼和改善工作條件等來思考，吸引人才、留住人才是重點；長榮也可思考讓長榮航勤自行尋求業務和開發客戶，增加營收，若有虧損，可讓長榮航勤再調整費率、提高利潤，進而改善財務。