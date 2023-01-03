長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

記者黃翊婷／綜合報導

長榮航勤員工不滿年終獎金只拿到1個月，元旦連假3天有431人請假，拒絕加班。然而，由於資方態度強硬，外界推測，春節期間可能會出現更大規模的請假潮，加上華航投資的桃勤醞釀要在春節期間罷工，到時若長榮航勤、桃勤聯手罷工，可能會讓春節航班大亂。

▲長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

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長榮集團近日公布年終獎金，長榮海運年終獎金平均為45個月，長榮航空大約為3個月，長榮航勤則只有1個月。長榮航勤員工對此感到十分不滿，元旦3天連假累計有431人次請假不加班，影響至少79班航班、3000名旅客，甚至有員工揚言春節、228連假將再依法休假不出勤。

長榮企業工會顧問周聖凱表示，目前雖然請假人數已經減少許多，長榮航勤也從高雄其他場站調人支援，但長榮航勤公司看起來態度強硬，認為1個月年終獎金和明年加薪2000元都沒有少給，員工希望比照長榮航空拿3個月的年終獎金，公司看起來卻沒有想要調高的意思，員工希望改善的工作條件都沒看到，春節很可能會再發生請假潮，因為長榮航勤人數本來就不足，若請假人數過多，加上今年春節天數較長，可能會影響到更多航班。

周聖凱指出，已有長榮航勤員工有意願成立工會，替員工爭取權益，春節期間桃勤工會也不排除罷工，有員工提到長榮航勤和桃勤員工可以聯手，但後續會如何發展，還要進一步觀察。

▲若長勤、桃勤聯手罷工，將對春節航班造成重大衝擊。（示意圖／ETtoday資料照）

而醞釀將在春節罷工的桃勤工會副理事長湯文華表示，工會預計1月4日與資方針對年終和調薪勞資協商，1月6日前往交通部陳抗，若無具體回應，1月6日過後將針對6項訴求舉辦罷工投票，另外，長榮航勤員工若要成立工會，桃勤工會願意協助輔導。

針對長榮航勤年終爭議，交通部長王國材的立場傾向勞方，除了介入勞資談判、聯繫長榮航空董事長林寶水，他也在2日表示，員工是公司最重要的支柱，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應該從照顧員工的方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工，讓他們好過年，希望長榮可以妥善處理。