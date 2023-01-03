長勤罷工衝擊3000旅客「王國材倒向勞方」　下一個犧牲的乘客是誰？

▲長榮航勤員工不滿年終只有1個月，揚言春節、228連假再次「集體請假」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

長榮航勤員工不滿勞務繁重，年終又只有1個月，上百人在元旦連假前2天「臨時請假」，導致航班大亂、行李塞爆，更揚言春節、228連假將如法炮製。對此，交通部長王國材呼籲長榮應照顧子公司員工，引發外界熱議。《ETtoday新聞雲》線上快速民調顯示，有8成8的讀者認為遊客是最大受害者；6成的人認為把長榮海運年終分給航勤不合理。

長榮海運豪發45個月年終，長榮航空也發出3個月。不過，長榮航勤去年前三季虧損9938萬元，雖加薪、調高技術津貼，並發出1個月年終，但仍引發員工不滿。據統計，有215名員工在去年最後一天「臨時請假」，3天下來累計有431人次臨時缺勤，影響至少79航班、3000名旅客。

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《ETtoday新聞雲》線上快速民調顯示，在1128份有效樣本中，有8成8的民眾認為旅客最倒楣、8成5的人認為長榮航空該出面解決旅客權益問題。至於把長榮海運利潤、年終分給航勤，有6成的人覺得不合理。

長榮航勤員工表示，若公司不比照長榮航空給足3個月年終，將醞釀在農曆春節、二二八連假再次「集體請假」。華航子公司桃園航勤見勢也拋出震撼彈，提出增加津貼、薪資水平、改善升遷制度等要求，否則不排除在春節發動罷工。

▲長榮航勤員工集體請假「類罷工」，超過3000名旅客受影響。（圖／記者李姿慧翻攝）

回顧2019年華航罷工，影響航班甚鉅，引發社會對於設置「罷工預告期」的討論，因為台灣四面環海，無法靠船運作為替代方案。

儘管有觀點認為，罷工必須經由工會表決、送主管機關「勞資調解」、再進行「罷工投票」等三大關卡，形容預告。不過，一般旅客非當事人，根本未關注到此事，機票也可能早在罷工程序開始前就買好，最後卻淪為雙方談判較量的籌碼，成為勞資糾紛下最大的受害者。

至於其他國家的政府是如何保障乘客權益？其實美國有2個例子可以參照：

1999年，美國航空（American Airlines）工會透過「集體請病假」的方式罷工整整10天，導致6600次航班取消、60萬旅客受影響。美國聯邦法院審理後，認為公共航空事業不可以罷工，而且發動罷工的舉措不合法，影響公共安全及乘客權益甚鉅，判處工會4600萬美元（約新台幣14.1億元）的罰鍰。

1981年，美國航管塔台1萬3000名員工要求更好的工資待遇，發起違法罷工，造成7000架班次被迫取消。時任美國總統雷根緊急調動軍方航管人員接手，並依照事先聲明的警告及法令，開除了所有罷工者。美國法律明確要求，罷工必須給予預告期，也規定總統有權力介入可能危害國家安全的罷工行動。

▲交通部長王國材介入協調，喊話長榮集團照顧子公司員工。（圖／記者屠惠剛攝）

對比美國政府保障乘客權益及飛航秩序，我國交通部長王國材則是立場傾向勞方，除了介入勞資談判、聯繫長榮航空董事長林寶水，也在2日出面喊話「長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有獲利，應從集團的高度來處理及協助子公司照顧員工，讓員工好過年，希望長榮可以妥善處理，讓紛爭早日落幕。」

不過，桃園市前議員王浩宇不以為然，在臉書撰文指出，長榮航勤今年前三季虧損9938萬元、空廚虧損3億元、長汎旅行社虧損3439萬元，但長榮航空、相關子公司善盡照顧責任，不僅沒有裁員，今年仍對員工加薪，更何況前兩年航勤的員工業務其實不算太忙。

至於有長勤員工及部分網友認為，長榮海運年終那麼多，應該分給航勤。王浩宇也直言，「依公司法兩個獨立公司根本不可能這樣做，真的不要再無理取鬧。」

依照公司法概念，長榮航空是上市公司，也是獨立法人，不可能比照長榮海運發放獎金。交通部長王國材一席話，不免引發外界疑慮，政府是否在應對罷工上毫無策略、配套或備案措施？難道每一次都得犧牲乘客權益、配合勞方來換取大眾運輸的安全穩定？值得執政團隊深思。