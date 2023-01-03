飛日本親友傳圖「順便代買」　他傻眼：當作應該！過來人1招神解

▲親友託他買日本藥品。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

眼下終於可以出國了，不少台人紛紛搶買機票，想來趟久違的國外旅遊，有網友表示，妻子是日本人，近來帶老婆與小孩回日本見家人，怎料，居然有至少15個親朋好友託代購，其中有8成的人都是要買藥，光是自己的行李就快超重了，根本沒有多餘的空間代購，讓他很困擾。

原PO在PTT發文，「一直被託日本代購」，帶著老婆還有小孩回日本，「來3個多禮拜，至今已有至少15個親朋好友託代購，8成都是要買藥」，尤其是長輩們，都是直接傳照片，並指定「買一盒、買一瓶」，都不會問方不方便什麼。

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原PO崩潰表示，光是一家人的行李就快超重，沒有多餘的空間可以幫別人買東西，「我還有小朋友欸，尿布、衣服等等的，行李都快超重了，還要應付這些人的東西」。他坦言，因為知道不方便，因此都沒有要求別人出國時幫忙代購，「怎麼總有那麼多人，覺得託人買東西好像沒什麼，甚至理所當然，到底要怎麼拒絕這種事情呢？」

▲原PO無奈，光是自己行李都快超重。（示意圖／記者蔡玟君攝）

對此，網友們表示，直接拒絕就好了，「就說沒時間繞去買」、「直接說不方便或開價代購費給他」、「直接說行李超重，有超重費，這樣你們會虧錢」、「我都直接拒絕，除非是真的很親很愛的親人」、「我都直接拒絕不管有多親，怕被討厭，就會被吃定」。

有網友分享之前幫忙代買的經驗，「最討厭的是買了還要找時間拿給他們，有些算錢的時候還斤斤計較」、「有些親戚更噁心，跟他收錢還會去其他親戚咬耳朵，說一點小錢也要收」、「跟他們收錢會計較匯率的，有沒有遇過」、「我遇過一個，要求我每幾個月幫她代買大量日本衣服，她說要在台灣賣，等於利用我當免費代購，聽完馬上拒絕」。