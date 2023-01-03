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方仰寧愛將涉「恐嚇取財」三角戀　連開9槍逮到自己人

莊武能（小圖）被因涉及恐嚇取財案遭逮，還拒絕下車配合，並開車衝撞警車逃逸（紅圈處），遭連開9槍制止就逮。（大圖翻攝畫面，小圖翻攝苗栗縣警局粉絲頁）

▲莊武能（小圖）被因涉及恐嚇取財案遭逮，還拒絕下車配合，並開車衝撞警車逃逸（紅圈處），遭連開9槍制止就逮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警紀敗壞！擔負三線一星要職的台南市警察局祕書室主任莊武能，到任後深得局長方仰寧重用，即便位居內勤管理單位，重大專案會議卻都能看到他的身影，可說是方相當信任的愛將之一；但他日前卻爆出與密友高姓女子聯手，向新竹某議員恐嚇千萬元，惟2人行蹤早已遭警鎖定，莊男身為高階警官，面對圍捕竟直接衝撞警車欲逃離現場，遭連開9槍制止逮捕，消息一出不僅重挫警察形象，也讓原本就已風雨飄搖的台南治安再度成為焦點。

根據新竹縣警局橫山分局調查，12月31日跨年夜，一名莊姓男子與一名高姓女子，駕車前往位於尖石鄉的一處溫泉度假村。沒多久警方抵達現場，並告知人在車上的莊男涉及一起新竹縣議員的恐嚇取財案，要求盤查莊男的身分。

莊武能與高女在新竹尖石一家溫泉飯店前遭警方圍捕。（翻攝新竹尖石峇里森林溫泉渡假村臉書）

此時莊男故作鎮定，攀關係稱是「自己人」，還表示與新竹縣警察局長很熟，並拒絕警方盤查，接著就加足馬力欲逃離現場。在場的員警勸阻無用，出動警車夾擊，最終連開9槍，直到莊男駕駛的車輛爆胎，才將他逮捕。沒想到一經查核身分，他竟是官拜三線一星的台南市警察局祕書室主任莊武能，消息傳出後，令人難以置信。

台南市警局長方仰寧（圖）對愛將莊武能涉案表示痛心，更稱識人不清已自請處分。

據了解，高女疑似與民代有感情糾紛，於是想報復該名議員，因此找上與她同樣熟識的莊男。2人討論後，決定用高女的手機傳恐嚇簡訊給議員，用公布私密照片、影片為由，欲索取千萬元封口費。沒想到議員假意配合，雙方約定在溫泉飯店碰頭，暗中跟警方報案，讓這齣三角關係意外曝光！

新竹縣橫山分局（圖）接獲議員報案，指遭人恐嚇千萬元，卻意外抓到自己人。（翻攝Google Maps）


【點擊看完整全文】

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