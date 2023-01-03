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美式、拿鐵買2送2！　4大超商「開工咖啡優惠」一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商開工咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完3天跨年假期別憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理4大超商「開工咖啡」小確幸，像是有美式、拿鐵可以爽喝買2送2，還有各大優惠組合等搶，趕緊衝喝、搶囤一波。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart限時1天美式、拿鐵買2送2。

●7-11
7-11即日起至1月8日於OPEN POINT行動隨時取推出「5大咖啡飲品」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE特大美式5杯特價188元」、「CITY CAFE特大拿鐵4杯特價188元」、「CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元」及「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元」，最高現省300元，還可寄杯、互換冷熱。

●全家
全家即日起至1月10日於全門市祭出「大單品美式、大單品拿鐵任選2杯109元」、「經典美式咖啡任選第2杯7折」及「大杯特濃咖啡（美式／拿鐵） 任選2杯99元」3大優惠。

●萊爾富
萊爾富即日起至1月10日於全門市祭出「Hi Café大杯奶茶均一價45元」好康，品項有冰港式奶茶、冰鴛鴦奶茶、冰抹茶拿鐵、新冰紅茶拿鐵、冰／熱珍珠厚奶茶。

●OK mart
OK mart今（3）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，並加碼於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，且開放寄杯、冷熱互換，換算下來每杯咖啡最低只要22元起。

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