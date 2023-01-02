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明天衝了！速食店「買1送3」爽嗑2周　加碼吃1元烤雞、肉桂捲

▲▼必勝客開工優惠快看。（圖／業者提供）

▲必勝客3大開工優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先收下！人氣速食品牌「必勝客」驚喜祭出「3大開工好康」，包括平日外帶單點比薩48折起、+1元多吃1件等，還有超殺「買1送3」，凡至全門市外帶單點大披薩再送大比薩、可樂、肉桂捲等，划算爆表，明（3）日起限時2周開吃。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲限時2周只要外帶大披薩就可免費多吃大比薩、可樂及旋風肉桂捲。

必勝客「3大限時開工優惠」一次看，1月3日起至1月17日於全門市祭出「買1送3」，凡外帶單點大比薩，就可免費再吃大比薩1個、可樂及旋風肉桂捲5入等，加碼還有平日限定（周一至周五）「外帶單大比薩1個下殺48折起 」，且大小比薩通通有，像是熱帶鳳梨鮮蝦、和風章魚燒、夏威夷、韓式泡菜燒肉等8款通通可享優惠價。

除外，1月3日起至1月19日再推「加1元多吃1間美味副食」好康，只要透過PK雙饗卡APP訂購任一口味紙包飯、麵、獨享比薩再加1元，即可享有「薯金幣（小份）」、「BBQ烤雞（1翅1腿）」、「黃金和風鱈魚塊（3塊）」、「旋風肉桂捲（2條）」等副食4選1，提醒以上優惠不適用於金門店、Express、Hot燒站。

▲▼bb.q CHICKEN新年優惠。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN最新優惠開吃。（圖／業者提供）

另，bb.q CHICKEN即日起至1月7日也有「去骨炸雞第2件半價吃」優惠，口味任選，期間只要憑圖到店點餐時出示圖片即可享優惠，每筆訂單限用1次，信義通化店不適用此活動。

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