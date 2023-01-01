女友在西斯版「PO愛愛影片」被抓包：又沒露臉！　原因讓他傻爆眼





▲女友某天主動提，想拍兩人的性愛影片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

如果沒有經過另一半的同意，把私密影片上傳到網路上，非常不尊重人，一名男網友表示，女友會在兩人愛愛時拍攝影片，女友表示影片只是個人私藏而已，有次用女友手機，發現女友竟然在西斯版，上傳兩人的性愛影片，讓原PO感到很羞恥，而女友則表示「喜歡被別人看的刺激感」。

男網友在Dcard上發文，有次女友提想在愛愛時錄影，「她說自慰的時候可以用，我就沒特別想什麼」，最近透過女友手機，點進通知看到女友在西斯版的PO文，內容超煽情，最扯的是，居然還把他們的性愛影片上傳，「雖然有把臉馬掉，但我還是一看就知道是我們」。

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女友表示，「只是想給網路上的人看，沒有什麼特別的原因」，但原PO認為這樣很赤裸，感覺都被陌生人看光光，女友卻回「沒露臉沒關係」。女友答應她不會再錄影片，但原PO內心還是有疙瘩，「在做的時候，想到之前都被陌生人看到，就覺得好羞恥…不知道該怎麼調適」。

▲女友坦言，喜歡被人看的刺激感。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO再次詢問女友，為何要放在網路上給大家看，女友老實回答「她喜歡這種，被別人看我們做愛的那種刺激感」。原PO坦白不能接受，因為這是私密互動關係，不想給外人看到，女友也跟他道歉，並承諾不會再做這種事情。

對此，網友認為這樣的行為很母湯，「不論性別，我覺得沒有尊重他人就是不對啊」、「超不尊重，這就是外流，你喜歡就留著，不能接受最好快分」、「好噁，而且沒經過你同意也太不尊重人了吧，這完全值得分手好嗎，太沒品了 」、「情侶之道也不外乎是信任與尊重，真的要尊重對方呀」、「你不喜歡她，沒繼續的話，事情就這樣到此為止，如果雙方都喜歡，就可以變成另類情趣」。