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鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣　金山3勇警輪流CPR救回

▲鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣 金山勇警CPR救回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北男車內昏迷已沒氣，金山3勇警輪流CPR救回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

呂姓男子因心情不佳今（2日）下午4時許，獨自開車到新北市金山區某處停車場車內尋短，金山警分局警員巡邏行經，發現可疑拍打車窗無回應，赫見車內有火爐，立即開啟車門拉出男子，並在救護車趕抵前，警方先對已無呼吸的男子施以CPR搶救，順利將男子從鬼門關救回一命。

金山警分局金山派出所警員潘軒碩、周煜閔、劉莛郁，2日下午4時許巡邏行經金山某處停車場時，發現呂男躺在車內，於是拍打車窗試圖叫醒未果，警方目視車內，赫見副駕駛座有火苗的火爐，警方立即開啟門窗使空氣流通，通知救護車到場。

由於呂男吸入大量一氧化碳，警方見情況危急，趕在救護車抵達前，3名警員馬上輪流施以CPR搶救，隨後與消防人員合力，將男子送往台大醫院金山分院急救，所幸已無生命危險；事後家屬對警方立即前往救援，防止憾事發生，深感銘謝。

金山警分局提醒民眾，人生苦短，生命可貴，如發現周遭親友產生自殺傾向、念頭，建議尋求專業管道如：免付費安心專線：0800-788995或生命線專線：1995尋求協助，相信若能感受到多一點關心或聆聽，也許能發揮開導作用、產生正向念頭，進而走出陰霾，找回活著的動力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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